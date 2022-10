MILAN JE ZBOG LJUBAVI PREMA ZVEZDI OSTAO ZAUVEK PRIKOVAN ZA KOLICA! Zbog ove ispovesti, voditeljka nije mogla sakrije emocije

Milan Šolaja doživeo je 2014. godine tešku saobraćajnu nesreću, prilikom čega je zadobio teške telesne povrede koje su ga trajno prikovale za invalidska kolica.

On je gostovao u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji gde je ispričao više o nesreći koja mu je promenila život.

- Uvek sam hteo da budem na sto mesta. Taj dan 2014. godine zaista nisam imao nikakve potrebe, ali sam otišao sam u moje selo da drugarima odnesem karte za jednu košarkašku utakmicu. Ja sam veliki navijač Zvezde, a njima je to mnogo značilo pošto je tada teško bilo doći do karata. ostalo mi je još nekih pola sata do posla i na putu gde je bilo dozvoljeno da se vozi 50 do 60 kilometara na sat. Da bih stigao na vreme ja sam vozio 140 kilometara na sat i nisam bio vezan - rekao je Šolaja.

- U jednoj sekundi sklonio sam pogled da bih promenio pesmu na radiju. U sledećoj sekundi kada sam vratio pogled već sam uhvatio bankinu. Odnelo me je na drugu stranu puta u njive. Izokretao sam se i kada se sve smirilo samo sam se našao na krovu i bio sam u šoferšajbni. Sve vreme sam bio svestan i nijedne ogrebotine nisam imao, ali pošto nisam bio vezan bacalo me je po kolima što je imalo posledice. U tom trenutku samo sam razmišljao kako brzo da stignem do posla, međutim, ja nisam mogao da se pomerim. Dugo posle toga nisam ni bio svestan šta mi se desilo - rekao je Šolaja.

Kako se navodi Milan je poslednjih godina osvajao medalje u posebnom sportu za ljude sa invaliditetom.

Pre tri godine dobio je i priliku da učestvuje na prvom Evropskom takmičenju ronjenja osoba sa invaliditetom u Sloveniji. Bio je najbolji u svetu, sa rekordom od tri i po minuta.

- Dobio sam poziv za Evropsko prvenstvo u ronjenju osoba sa invaliditetom. Tada još nisam imao uslove za pripremu, pa sam se spremao u krevetu sa štipaljkom na nosu. To je bila štipaljka za veš. Tako sam i otišao na to Evropsko prvenstvo i postao prvak Evrope - rekao je Šolaja.

- To je bilo ispunjenje mog sna. Pogotovo posle ove povrede ja sam živeo za taj trenutak - pričao Šolaja nakon čega više nije mogao da zadrži suze.

Ni voditeljka Suzana Petričević nije ostala ravnodušna pa je prišla i zagrila Šolaja.

Takođe, ovaj borac bio je učesnik Svetskog prvenstva u Krimu, postigavši rezultat od čitavih pet minuta i petnaest sekundi i tako osvojio drugo mesto.

Ali za Milana su nastale nove nedaće. Na kontrolnom pregledu početkom aprila, magnetnom rezonancom je utvrđeno da ima tumor na kičmenom stubu koji bi što pre trebalo ukoloniti jer ga životno ugrožava. Operativni zahvat bi se radio na jednoj privatnoj klinici u Beogradu

Milan je prikupio sredstva za operaciju. Novac mu i dalje potreban za rehabilitacije, specijalističke i kontrolne preglede, banjsko lečenje, lekove, suplemente, za ortopedska pomagala i putne troškove.

On nema mogućnost da troškove lečenja snosi sam i obraća se svim humanim ljudima da mu pomognu koliko je ko u mogućnosti.

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1013 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human1013 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000000856719-04

Uplatom na devizni račun: 160600000085727679 IBAN: RS35160600000085727679 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

