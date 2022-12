PREVARANTI PO ZAKONU: Upravni sud omogućio da muljatori masno naplaćuju žalbe! Poverenik: Ovo otvara MOGUĆNOSTI ZA ZLOUPOTREBU!

Prevaranti koji su pokušavali da brzo i lako zarade zatrpavajući škole, mesne zajednice i druge organe javne vlasti hiljadama zahteva za pristup informacijama od javnog značaja sada će to moći legalno da rade i da dobro naplate zahvaljujući novom stavu Upravnog suda!

Tako će, recimo, advokat prevarant iz Beograda, koji od stotine škola širom Srbije tražio hiljade i hiljade obimnih i svakakvih informacija, a potom i 33.000 dinara na ime troškova za podnošenje žalbe povereniku za informacije od javnog značaja kad nije dobijao odgovore u zakonskom roku, lepo napuniti džepove! Nek 1.000 njih ne odgovori u roku, to je 33 miliona dinara iliti više od 280.000 evra legalno zarađenih! Uz to će, verovatno, i blokirati račune mnogih škola i onemogućiti im normalan rad! A pride gde završavaju sve te informacije - niko ne zna!

TRAŽIMO IZMENE ZAKONA

- Vrlo brzo ću tražiti sastanak s resornim ministrom Aleksandrom Martinovićem da bismo pokrenuli izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Prethodnim izmenama zakona ukinuta je zloupotreba prava na pristup informacijama od javnog značaja, koja je, doduše, i bila loše formulisana. Predlagali smo da postoji ograničenje prava u slučaju kada bi postupanje po zahtevima remetilo normalno funkcionisanje organa vlasti. Kad su me eksperti iz EU pitali za taj zahtev, objasnio sam da je u redu ako neko od ministarstva traži 500 dokumenata jer oni imaju ljude za to. Ali ako isto toliko traži i od seoske škole, malog doma zdravlja, mesne zajednice, bila bi zloupotreba, jer oni na to ne mogu da odgovore. Znači, odlučivalo bi se od slučaja do slučaja - kaže Marinović.