POKUŠAJ PLJAČKE BUDŽETA ZA MILION EVRA! Vranjanci poslali 5.028 žalbi povereniku kako bi ga zatrpali da to ne uradi, pa naplatili

Prevaranti iz Vranja pokušavaju da od države, odnosno poreskih obveznika Srbije, maznu više od milion evra jednostavnim slanjem više od 5.000 žalbi povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na (ne)postupanje organa javne vlasti. Iako neće uspeti u svom naumu, bar ne u punom iznosu, već su nas oštetili za više od milion dinara, koliko su do sada plaćeni vanredni troškovi rada na ovim žalbama.

Slavoljupka Pavlović, v. d. pomoćnica generalnog sekretara u Sektoru za žalbe i izvršenja u oblasti pristupa informacijama u službi poverenika (poverenik je inače Milan Marinović) za Kurir navodi da je pet očigledno povezanih lica iz Vranja (četiri fizička i jedno pravno) izjavilo 5.028 žalbi povereniku za mesec dana. I to su Dušan Stojković (2.187 žalbi), Brankica Milovanović (1.234), Danica Petrović (794) udruženje Referenca (465) i Marija Petrović (348). To je više žalbi nego što ih poverenik Milan Marinović primi za godinu dana jer je godišnji prosek 4.100!

Slavoljupka Pavlović foto: privatna arhiva

- Iz ponašanja i načina rada povezanih lica iz Vranja proizilazi da im cilj i namera nisu da dobiju informacije (primera radi, više njih podnosi isti zahtev organu, protiv jednog istog odgovara šalju više žalbi, u razmacima od po nekoliko dana ponavljaju zahtev i žalbe i sl.), nego da nas zatrpaju i onemoguće nam rad. Pretpostavljamo da idu na to da poverenik ne može u zakonom predviđenom roku od 60 dana da reši sve te žalbe, pa da se eventualno obrate Upravnom sudu zbog ćutanja poverenika i tako ostvare troškove zastupanja. Minimalni troškovi po jednom predmetu su 24.750 dinara, u šta ulazi trošak za sastavljanje tužbe i urgencije kojom od nas traže da u dodatnom zakonskom roku od sedam dana rešimo predmet. Nema maksimalnog iznosa troškova, to zavisi od broja preduzetih radnji u postupku, ali ako ne bismo uspeli da rešimo sve ove žalbe i ako bi sve otišlo na Upravni sud, međusobno povezani žalioci iz Vranja naplatili bi više od milion evra, što bi bila šteta po budžet Srbije, tačnije sve njene građane - naglašava Pavlovićeva i dodaje:

- Rešili smo 3.183 žalbe, a preostale treba da uradimo u narednih mesec dana najkasnije. Budžet Srbije već trpi, a i mi ovde zaposleni. Dosadašnji troškovi koje smo izračunali su 1.060.000 dinara, i to za poštarine 800.000 dinara (mesečni prosek nam je 100.000), a tu su i zakup štampača jer nam naši nisu dovoljni, dodatno angažovanje ljudi preko omladinske zadruge, papir, spajalice...

Rade, navodi Pavlovićeva, i prekovremeno, pa i i subotom i nedeljom, ne bi li u zakonskom roku uspeli da odgovore na sve žalbe.

foto: Stock

- Tri koleginice odložile su godišnji odmor na neodređeno, nekoliko njih ga je skratilo, a i sama sam odustala od odlaska na more. Ljudi ne viđaju decu, porodice, a tek za dva meseca ćemo sabrati troškove prekovremenog rada. Preuzeli smo sve što je u našoj moći da odbijemo ovaj napad. Jednom nedeljno naše službeno lice sva rešenja kojim odlučujemo po njihovim žalbama odvozi u Vranje radi uručenja žaliocima kako bismo bili sigurni da su ih primili, da se i tu ne bi stvorili neki problemi pa da završimo na Upravnom sudu iako je slučaj rešen. Dakle, tu su i dodatni troškovi za gorivo, putarinu i slično - ističe Pavlovićeva i dodaje da se trude da ne trpe drugi građani koji su se obraćali povereniku, ali sve je usporeno i otežano.

DODATNI DOSAD IZRAČUNATI TROŠKOVI 800.000 poštarina 100.000 angažovanje četiri osobe preko omladinske zadruge 80.000 zakup štampača 50.000 toneri 30.000 papir 1.060.000 dinara ukupno *troškovi napravljeni do 16. septembra u vezi sa 5.028 povezanih žalbi

Iako je već jasno ko dan da je ovde reč o pokušaju prevare i pljačke budžeta, lažiranje činjenica to još potvrđuje.

- U prvom naletu su poslali više od 1.000 žalbi zbog tzv. ćutanja organa javne vlasti. Rešavajući te žalbe utvrdili smo da su one neosnovane, jer su organi vlasti već bili odgovorili na njihov zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, i to u mnogim slučajevima dosta pre isteka zakonskog roka za postupanje po zahtevima. To znači da su namerno i svesno neistinito prikazali činjenice o postupanju organa javne vlasti. Još zanimljivije je to da su dva-tri dana nakon tih žalbi protiv istih tih organa protiv kojih su izjavili žalbe zbog "ćutanja organa javne vlasti" izjavili i žalbe protiv odgovora organa javne vlasti, faktički priznajući da su informacije dobili i da nije bilo ćutanja organa vlasti - ističe Pavlovićeva i navodi:

poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović foto: Nebojša Mandić

- Nesporno smo utvrdili da su žalbe neosnovane, ali je problem u tome što Upravni sud ne ceni u tim situacijama da li je žalba očigledno neosnovana ili je osnovana, već da li smo doneli odluku po žalbi. I koliko god da je neosnovana žalba, mi moramo formalnopravno da donesemo rešenje i sad smo u trci s vremenom.

Ivan Stanković, zakonski zastupnik udruženja Referenca, bivši je većnik u Gradu Vranju, a na telefonski broj koji ima redakcija Kurira do zaključenja ovog teksta nije bio dostupan. Ostali podnosioci žalbi nisu javnosti poznati.

UKINUT INSTITUT ZLOUPOTREBE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA Nedavne izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja izbile su povereniku oružje iz ruku, a prevarantima očigledno dale vetar u leđa. - Primena novog zakona počela je u februaru, a po njemu nema više instituta zloupotrebe prava na pristup informacijama, a što je u ovom slučaju očigledno - navodi Pavlovićeva.

Kurir.rs/J. S. Spasić