AKO PLANIRATE ZIMOVANJE OVO OBAVEZNO TREBA DA ZNATE: Oprema je ove godine POSKUPELA, a EVO I ZA KOLIKO! Uopšte nije malo!

Ljubitelji zimskih sportova i uživanja na snegu će ove godine novu zimsku opremu morati da plate od 10 do 30 odsto skuplje u odnosu na prošlu, u zavisnosti od brenda i kvaliteta. Ono što se najviše kupuje su sanke, koje sada koštaju od 2.000 dinara za metalne s drvenim sedištem, dok drvene sanke koštaju od 4.000 pa sve do 9.000 dinara!

Kurir donosi okvirnu računicu, koja kaže da kupovina nove opreme košta oko 100.000 dinara u jeftinijoj varijanti, a u skupljoj do 391.340 dinara. S druge strane, treba istaći da je za kupovinu polovne opreme (skije, štapove, kacige, pancerice i ostalog) potrebno već od 15.000 dinara. Na oglasima se jeftinije drvene polovne sanke mogu pronaći i za 1.500 dinara.

Cene novih skija u prodavnicama sportske opreme su raznolike - najjeftinije koštaju 12.000 dinara, dok su profesionalni modeli daleko skuplji i iznose čak 140.000 dinara. Prošle godine je ovaj deo opreme u najskupljoj varijanti koštao do 110.000 dinara.

Ljubitelji snoubordinga će za najjeftiniji novi model snouborda morati da izdvoje od 30.000 dinara, a u skupljoj varijanti njegova cena iznosi do 68.000 dinara. Prošlogodišnja cena im je bila niža, pa je ova oprema mogla da se nađe u jeftinijoj varijanti od 20.000, dok u najskupljoj za 60.000 dinara.

Pancerice kao obavezan deo opreme u prodavnicama, zavisno od brenda i kvaliteta, koštaju od 20.000 pa čak ima modela koji koštaju 61.000 dinara. Prošlogodišnja cena u najskupljoj varijanti je iznosila do 50.000 dinara.

Važno Ski-pas nije poskupeo Na predlog JP "Skijališta Srbije", Vlada Republike Srbije je usvojila cenovnik ski-karata za zimsku sezonu 2022/2023. godinu. Iako je bilo najavljeno poskupljenje, prvenstveno zbog povećanja cena energenata, cenovnik je ostao identičan prošlogodišnjem. Cene su određene u zavisnosti od perioda skijaške sezone i kategorije skijaša. Cena šestodnevnog ski-pasa za odrasle, recimo na Kopaoniku, kreće se u rasponu od 16.600 do 18.000 dinara, dok se cene jednodnevne sk-karte kreću u rasponu od 3.700 do 4.300 dinara.

Ono bez čega se na debelu zimu ne može su ski-pantalone i duksevi. Cena dukseva se kreće od 10.000 pa sve do 35.000 dinara, a pantalona od 15.000 dinara pa do najskuplje varijante do 66.000 dinara. Jakne u sportskim radnjama koštaju 20.000, dok je cena za neke skuplje modele i do 135.000.

CENA NOVE ZIMSKE OPREME Oprema Cena

Sanke 2.000-9.000

Skije 12.000-140.000

Snoubordi 30.000-68.000

Klisko 600-2.000

Štapovi 2.000-8.700

Čarape 1.500-2.500

Ski-jakne 20.000-135.000

Duksevi 10.000-35.000

Pantalone 15.000-66.000

Kacige 5.000-45.000

Naočare 4.000-20.000 * Cene su u dinarima

Takođe, treba naglasiti da se u oglasima i internet oglasnicima može kupiti i polovna oprema.

Na oglasima skije sa pancericama i štapovima koštaju već od 6.000 dinara, dok su pojedinačno skije samo 3.000, a štapovi 1.000 dinara. I ski-odeća se prodaje preko oglasa, pa su tako polovne pantalone 2.000, a ski-jakne već od 3.000 dinara. Polovnih naočara ima i za 600 dinara, a kaciga za 2.000 dinara.

