ONO ŠTO KNEŽEVIĆ IZGOVARA NIJE PRIMERENO UČIONICI! Prosvetari zgranuti rečima JOCE UBICE đacima: PRIMITIVNI STE I GOVEDA!

Nakon što je profesor matematike Šeste beogradske gimnazije Jovan Knežević, poznat i pod nadimkom Joca Ubica, suspendovan zbog povrede zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece, Kurir je dobio i ekskluzivno objavio audio-snimke na kojima se jasno čuje kako Knežević vređa, maltretira i preti učenicima na času, braneći im čak i da jedu i glasno dišu!

Na snimcima se čuje kako on viče na decu, govori im da će im "zavaliti kečeve", da su "glupi, goveda, primitivci", branio im da idu na odmor po užinu poručivši im da će "umreti od gladi", a nekima je pretio da će ih prozvati da odgovaraju ako glasno dišu!

Na jednom od snimaka se čuje i ono što je pomenuto u peticiji roditelja, a što je profesor Knežević negirao u zvaničnoj izjavi i medijima. Čuje se kako učenicima govori da se glupiraju i da su umislili da su robovlasnici.

Direktor Šeste beogradske gimnazije Radisav Milić kaže da je užasnut rečima koje je profesor Knežević izgovara učenicima, a koje je i sam čuo na snimcima koje smo objavili:

- Užasnut sam onim što sam čuo. Nadam se da sad svi uviđamo koje su razmere onoga što se dešavalo na časovima i šta su ta deca morala da trpe. Za mene je ovo teško saznanje. S jedne strane je ovo najbolja potvrda da je moja odluka da se on udalji sa rada i od te dece bila potpuno ispravna. Nažalost, ostaje sumnja da se to dešavalo mnogima i u dužem periodu rada profesora Kneževića. Moje pitanje je zašto to ranije nije sprečeno. Smatram da treba da se izvini deci i njihovim roditeljima. Trpeli smo osudu jednog dela javnosti da orkestrirano napadamo profesora, a pozadina je bila jedna velika manipulacija javnošću i pozivi na podršku nečemu što svakako ne smemo da podržavamo - rekao je Milić.

Transkripti snimaka na kojima profesor Knežević učenicima govori sledeće: Snimak 1: - Vi niste udahnuli ja vam zavalim jedan, još vam kažem glupi ste, primitivni ste, goveda ste, šta god oćete da vam kažem, vi ste glupi. Snimak 2: - Nadam se da će me što duže držati pod suspenzijom. To samo nije suspenzija, to je uzimanje plate. Ja se toplo nadam, najiskrenije, da će vama jednog dana to da se desi. Snimak 3: - Sledeći put kad budeš insistirao da imaš odmor, ako te budem čuo još da ovde stojiš, onda ćeš da vidiš kako izgleda šikaniranje. Je l' jasno? I ako od sada pa nadalje udahneš na mom času malo glasnije, bićeš odmah prozvan... da odgovaraš." Snimak 4: - Ne zaklapate, samo se glupirate! Ja ovde fizikališem, vi se zevzečite, šta vi mislite? Šta ste vi? Robovlasnici! Snimak 5: - Učenik: "Pa nastavniče, je l' možemo da idemo da kupimo da jedemo?" Profesor: "A šta ste radili za vreme velikog odmora?" Učenici: "Pa i ovo je veliki odmor." Profesor: "Umrećeš od gladi! Kakav bezobrazluk, bre, gde vi živite, uopšte nije mi jasno!"

Dodaje da je važno podržati napore resornog ministarstva da se nasilje iskoreni iz škola, bez obzira na to ko ga čini, učenici ili nastavnici.

- Očekujem da Forum beogradskih gimnazija prestane da podržava ovo i profesora Kneževića, da više ne vrši pritisak na školu i mene i puste nas da ovo završimo u skladu sa zakonom i bez pritisaka - poručio je direktor Milić.

On je, podsetimo, 9. decembra suspendovao profesora matematike Jovana Kneževića i pokrenuo disciplinski postupak protiv njega nakon peticije 27 roditelja II/2 u kojoj su zatražili da se spreči dalje psihičko maltretiranje njihove dece.

Jovan Knežević Snimci su autentični, ali nisam vređao učenike Profesor Jovan Knežević potvrdio je za Kurir da su snimci koje smo objavili autentični, ali uprkos tome što se na njima jasno čuju pretnje i uvrede koje upućuje đacima, Knežević tvrdi da nikad nije vređao učenike, kao ni da nikada nije primetio da je neki učenik zbog njega istraumiran. - Ti snimci su izvučeni iz svakog konteksta. Isečeni su, postoji priča pre i posle. Objašnjavao sam deci da treba da uče, ali i da se bore za svoje ja. Fraze kao što su "glupi" i "primitivci" koristio sam u objašnjavanju, nikad nikoga nisam uvredio. Nijednog sekunda ništa nije bilo usmereno ka njima. Nisam čovek koji na taj način komunicira, ne vređam decu, oni su izmanipulisani. Ako su me već snimali, a nisu smeli, zašto onda ne puste cele snimke? Tražim disciplinu, ali nikoga nisam ugrožavao. Da volim da se svađam i svetim, odavno bih otišao iz prosvete.

Aleksandar Markov, predsednik Foruma beogradskih gimnazija, koji je stao u odbranu profesora matematike, za Kurir je obećao da će se javno izviniti ukoliko se utvrdi da postoji neki snimak koji dokazuje krivicu profesora Kneževića jer su podržavali nekoga ko se tako ponaša. Ipak, juče je najpre sumnjao u autentičnost snimaka koje smo na našem portalu objavili, a kada smo mu na njegov zahtev prosledili svih pet pojedinačnih originalnih zapisa, u pisanom odgovoru nam je poručio:

- Povodom snimaka koji ste mi dostavili, a na kojima se, navodno, čuje profesor Knežević, obaveštavam vas da ćemo najpre utvrditi da li je reč o autentičnim snimcima. S obzirom na to da je reč o isečenim audio-klipovima, koji su potom spojeni u jedan, jako je teško utvrditi kontekst i jasan sled događaja. U svakom slučaju, možemo se složiti da neke reči koje se čuju na snimku apsolutno nisu primerene učionici. Forum beogradskih gimnazija će se oglasiti saopštenjem za javnost u ponedeljak.

Roditelji i ranije prijavljivali Kneževića Ugasili ste ga, tek ću da napravim crnu listu Roditelji učenika su se na Jocu Ubicu žalili rukovodstvu Šeste beogradske gimnazije još od 2011. godine. Tada su roditelji đaka tadašnjeg IV/9 podneli pisani zahtev za "zaštitu učenika od nepedagoškog odnosa i ponašanja nastavnika matematike Jovana Kneževića". U tom zahtevu je navedeno da učenici tri godina trpe njegovo verbalno maltretiranje - vređanje, pretnje, isključivanje sa nastave, cinizam, neadekvatno ocenjivanje. - Takvo višegodišnje ponašanje drastično i tragično utiče ne samo na uspeh iz matematike već i na celokupan uspeh i zdrav razvoj naše dece, kao i na smanjivanje broja učenika u tom odeljenju - navedeno je u zahtevu, u kome se podseća da su i tada roditelji nezadovoljni Kneževićevim radom potpisivali peticiju, na koju je on ovim rečima reagovao: - Da li je moguće da vi u četvrtom razredu ne shvatate da ste ga ugasili. A o roditeljima neću ni da pričam, tu ću tek da napravim crnu listu; Ne znam šta će vaši roditelji uraditi s peticijom, ali bude li došao neko da me maltretira - ovi dobri neće naučiti ništa, a ovi loši bolje da ispare; Pošto me šikanirate na razne načine, niko neće imati više od dvojke, a više od pola će imati jedinicu, pa vi vidite šta ćete - citiran je Knežević u pomenutom zahtevu roditelja u koji je Kurir imao uvid.

