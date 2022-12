ER SRBIJOM DO OHRIDA ZA 49€! Od leta uvode nove direktne letove, za male pare i do ove 3 omiljene DESTINACIJE!

Er Srbija će tokom letnje sezone 2023. godine leteti do 22 nove destinacije do kojih nije letela u letnjoj sezoni prethodne, 2022. godine. Od 4. juna sledeće godine, nacionalna avio-kompanija počeće da leti do Krakova, a samo dan kasnije, 5. juna 2023. godine i do Ohrida i Varne. Avio-karte za te nove destinacije već su u prodaji.

Karte do Ohrida dostupne su po ceni počev od 49 evra, do Varne počev od 59 evra, a do Krakova počev od 69 evra po smeru u ekonomskoj klasi. Do novih destinacija u Poljskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, Er Srbija će leteti četiri puta nedeljno.

"U proteklom periodu, najavili smo 19 novih destinacija za letnju sezonu 2023. godine. Uz Krakov, Ohrid i Varnu, biće to ukupno 22 nova grada do kojih će putnici moći da putuju Er Srbijom. Ponosni smo na činjenicu da se, uključujući i čarter-destinacije, u predstojećoj letnjoj sezoni približavamo broju od skoro 100 destinacija u našoj rastućoj mreži", izjavio je Boško Rupić, direktor komercijale i strategije Er Srbije.

foto: Profimedia

Krakov je jedan od najstarijih gradova u Poljskoj. Impozantne gotičke kupole bazilike Svete Marije, zajedno sa Rinek Głovni, najvećim srednjovekovnim trgom u Evropi, simboli su tog grada. Iznad starog dela Krakova nalazi se Toranj gradske kuće, koji datira iz 15. veka i sa koga se pruža neverovatan panoramski pogled. Idealno mesto za kupovinu suvenira je tržni centar Cloth Hall, za koji se često tvrdi da je najstariji na svetu.

Er Srbija će do Krakova leteti od 4. juna 2023, svakog ponedeljka, srede, petka i nedelje. Do Ohrida u Severnoj Makedoniji Er Srbija će početi da leti 5. juna 2023. godine, svakog ponedeljka, srede, petka i subote. Ohrid je kulturno-istorijski centar koji krase brojni manastiri, zamkovi, antička pozorišta i preko 360 crkava.

Poseban dragulj grada je Ohridsko jezero, staro više od 3 miliona godina.Od Varne i Ohrida, preko Beograda, putnici će imati dobru povezanost sa velikim brojem destinacija u mreži Er Srbije, poput Diseldorfa, Berlina, Kopenhagena, Hamburga, Frankfurta, Praga, Ciriha, Rima, Venecije, Bolonje, Beča, Ljubljane, Zagreba, Podgorice, Osla, Amsterdama i Njujorka.

Kurir.rs