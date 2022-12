RUŽIČASTI KOKAIN SA MIRISOM I UKUSOM JAGODE! Stručnjaci za Kurir TV: To nije elitna droga, to je anestetik za konje (VIDEO)

Nova droga tusi spada u kategoriju klupskih droga, a nosi naziv i ružičasti kokain jer formom podseća na njega, iako nemaju sličnosti u supstancama.

Ima ukus i miris jagode, a može se koristiti ušmrkavanjem ili rastvaranjem u tečnosti, a efekti su stimulansne i halucinogene prirode.

Zasad nema zabeleženih slučajeva u Srbiji, ali postoji u državama Evrope, iako je izvorno napravljen u Kolumbiji.

Povodom obrazloženja o ovoj temi gosti "Redakcije" bili su Vladimir Savić, bivši pripadnik MUP-a i Mladen Nikolić, hemičar i bivši republički inspektor za kontrolu psihoaktivnih supstanci.

Nikolić je prvo opisao o kakvom narkotiku je reč.

- To je jedna od najboljih marketinčkih kampanja koja se sprovedena u tom delu tržišta. Izvorno ime je Tusi (dva C), to je genijalni hemičar Šuljgin napravio kao lekove za posttraumatski sindrom i depresiju. Pre 15 godina u Kaliju, počela je proizvodnja toga. Da bi napravili razliku oni su dodali ukus i boju hrane. Padom tog kartela preuzet je taj brend, koji uopšte nije sadržao susptance kao što je originalno smišljeno. Jednostavno su počeli na bazi ketamina, to je anestetik za konje, kome dodate spid ili ekstazi. Jedno "spušta", a drugo "diže" i daje halucinaciju i izigrava efekat tusija. To nije elitna droga, to je anestetik za konje - rekao je Nikolić, pa se osvrnuo na rizik opasnosti prilikom konzumiranja ovog narkotika:

- Zamislite da pomešate anestetik za konje sa nečim što vas razbuđuje pa na sve to dodate heroin ili nešto za halucinacije, tada naprosto nastaje lom u organizmu, to niko normalan neće da koristi. Nema to veze sa elitnom drogom, oni samo koriste taj brend.

Nakon toga, Savić je rekao da ovo nije prvi put da se susrećemo sa novom drogom, kao i to da ga ne bi začudilo ukoliko bi se u skorijoj budućnosti pojavio kod nas.

- Ovo nije prvi put da se nešto novo pojavljuje na tržištu, ako se sećate pre par godina smo imali problem sa tzv. krokodilom, drogom koja je došla iz Rusije. Setite se prvog LSD-a, spida i ekstazija i posledice njihove konzumacije. Dileri gledaju da nešto novo plasiraju na tržište, slažem se da je ovo deo marketinga. Naravno da će prva meta biti klubovi i omladina. To nije kokain, iako ga zovu ružičasti kokain. Veoma je opasno, a ako je UN primetio da se on pojavio u Švajcarskoj, Austriji i Velikoj Britaniji onda me ne bi čudilo da Ministarstvo unutrašnjih poslova uskoro zapleni određenu količinu i kod nas - rekao je Savić.

