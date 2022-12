TS VENTURES FOND TELEKOMA SRBIJA U PRVOJ GODINI RADA ODABRAO DEVET STARTAPA

TS Ventures Fond Telekoma Srbija svoju prvu godinu poslovanja završio je sa devet odabranih startapa, što predstavlja odličan rezultat kako za sam fond tako i za čitavu startap zajednicu. O izazovima sa kojima su se susreli u prvoj godini rada Fonda i planovima za narednu, na konferenciji za medije govorili su Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija i Davor Sakač, direktor TS Ventures Fonda. Ovom prilikom posebna pažnja je posvećena predstavljanju NANOCRAFT-a, jedinog srpskog startapa iz oblasti BIOTECH-a u 2022. godini, koji će primenom novih tehnologija u medicini pomeriti granice u prevenciji i lečenju kardiovaskularnih bolesti, o čemu je govorio Maksim Baković, osnivač startapa NANOCRAFT. O značaju prožimanja nauke i tehnologije govorio je i profesor Bojan Marković, prodekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Osvrnuvši se na rezultate prve godine rada Fonda, generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić je rekao: „Osnivanjem Ventures Fonda i planiranim budžetom od 25 miliona evra za pet godina pokazali smo ozbiljnost u nameri da ulažemo u mlade ljude u Srbiji, a kada to kažem mislim pre svega preduzetnički mlade. Prvu godinu završavamo sa devet odabranih startapa i to je ogroman uspeh za nas. To su startapi koji mogu da promene i ubrzaju tok razvoja mnogih vitalnih oblasti, kao što su medicina i farmacija. Podržali smo, između ostalih, mlade ljude koji su svoja znanja sticali u inostranstvu, ali su, ipak, odlučili da se vrate u Srbiju i ovde razvijaju svoj biznis, i verujem da je podrška našeg Fonda u velikoj meri uticala na to.“

Sumirajući rezultate rada, direktor TS Ventures Fonda Davor Sakač je istakao: „Veoma smo ponosni što svi startapi sa kojima smo postigli dogovor o saradnji dolaze iz naše zemlje, odnosno naši ljudi stoje iza ovih globalno veoma perspektivnih kompanija, bez obzira što smo kao Fond orijentisani na investiranje u startape u čitavom regionu. Trenutno u našem portfoliju imamo: OTASync, BiteBell, ANARI AI, Brush Galaxy, 60 seconds, Shopnosis, Nanocraft i Randevue. Što se devetog startapa tiče naš deo dogovora je postignut i potpisan, čeka se na ostale investitore i zbog toga se nadam da ćemo uskoro obelodaniti o kome se radi.“

O tome šta je NANOCRAFT, kako se projekat razvija i kako je došlo do saradnje sa TS Ventures Fondom svoje utiske izneo je Maksim Baković, osnivač startapa NANOCRAFT: „ Pre svega, izuzetno mi je drago što će Nanocraft svoj proizvod u oblasti vaskularne biotehnologije razvijati upravo u Srbiji! Biohemija i biotehnologija su oblasti od kojih se u 21. veku očekuje najviše i u kojima Srbija i te kako ima šta da ponudi. Zahvalio bih se partnerima, pre svega TS Ventures Fondu, ali i Farmaceutskom fakultetu na tome što su prepoznali potencijal ovog projekta. Uz sjajan naučni tim i naše poslovne partnere ja sam siguran da će Nanocraft biti uspešan, a nadam se da ćemo podstaći i druge mlade naučnike i biohemičare da svoje projekte započnu baš u Srbiji.“

O važnoj ulozi Farmaceutskog fakulteta u realizaciji ovog projekta govorio je profesor Bojan Marković: ‚‚Maksim Baković je prepoznao Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu kao multidisciplinarnu instituciju, gde bi na jednom mestu mogao da realizuje projekat. Projekat je kompleksan i Fakultet se obavezao da kroz tri projektna zadatka, u roku od 18 meseci, zajedno sa kolegom Bakovićem, a uz finansijsku podršku Fonda pomogne realizaciju ove zanimljive i veoma izazovne ideje.”

Kada je reč o planovima za narednu godinu u Telekomu Srbija i TS Ventures Fondu ističu da u 2023. godini očekuju jačanje startap zajednice u Srbiji i veruju da će se još veći broj mladih ljudi odvažiti da pokrene sopstveni biznis. Pored nastavka pružanja podrške već odabranim startapima, stručni tim Fonda paralelno počinje odabir novih. Fond takođe planira širenje mreže saradnika i povezivanje sa drugim fondovima kako lokalno tako i globalno.

