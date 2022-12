NADI SRCE PUKLO U TEŠKOJ SAOBRAĆAJKI, A VALJEVSKI HIRURZI URADILI NEMOGUĆE: Zakucala se u kamion, evo kako su je spasli

Kada je javljeno da sanitet dovozi ženu teško povređenu u saobraćajnoj nesreći, koja je jedva davala znake života, dežurni hirurg Opšte bolnice u Valjevu, dr Nebojša Stojaković, ni pomišljao nije da će se suočiti sa intervencijom koju obavljaju samo - kardiohirurzi!

Da bi zaustavio obilno unutrašnje krvarenje morao je da ušije srce, koje je od strahovitog udara automobila u kamion bukvalno - puklo!

Danas, dok se kod kuće oporavlja, medicinska sestra Doma zdravlja u Lajkovcu, Nada Rosić (61), jedino se seća da joj je tog 21. septembra za volanom automobila odjednom bilo mnogo loše. Mesec dana kasnije, na Intenzivnoj nezi Kliničkog centra Srbije u Beogradu probudila se iz kome, a vremenom je, kaže, uspela da sklopi kockice mozaika koji je samo život u stanju da složi...

- Vraćala sam se kolima sa terena, gde sam išla da previjem teško bolesnog pacijenta, negde kod sela Rubribreza osetila sam oštar bol u grudima, oko srca i odjednom se sve smračilo, tada sam se zakucala u kamion koji se kretao ispred mene. Još se sećam da sam, kad su za volanom počele tegobe u grudima, telefonom zvala nekoliko lekara i koleginica iz Doma zdravlja u Lajkovcu, ali mi se, sticajem okolnosti, nisu javili - priča Nada za Večernje novosti.

U Urgentni centar Opšte bolnice u Valjevu, prebacile su je sanitetom kolege iz Doma zdravlja Lajkovac. Na prijemu, bila je u veoma teškom stanju, bezmalo bez krvnog pritiska, bleda, jedva je uspevala da izusti da je nešto guši...

- Odmah smo utvrdili veliko unutrašnje krvarenje, morali smo hitno da reagujemo. Za samo nekoliko minuta usledio je prvi rez skalpelom. Slezinu smo morali da odstranimo, jer je bila napukla, ali unutrašnje krvarenje se nastavilo. Plasiran je dren u pluća, ispostavilo se da su bila puna krvi. Kad sam načinio rez na grudnom košu, uočio sam da je srce već bilo u zastoju. Srčana maramica bila je, tekođe, puna krvi. Trenuci su pacijentkinju delili od smrti. Na srčanom mišiću bila je ruptura, naprsnuće dugačko oko 15 milimetara, iz kojeg je krv bukvalno šikljala - priseća se dr Nebojša Stojaković.

Dobro se seća dr Stojaković, inače načelnik Operacionog bloka i Hirurškog sektora u Opštoj bolnici Valjevo, svakog trenutka u operacionoj sali, dok se sa kolegama borio za život Nade Rosić. Operaciju na otvorenom srcu izveo je uz asistenciju hirurga dr Miloša Maravića, ortopeda dr Ivana Radetića, anesteziologa dr Jasmine Kovačević i dr Zorice Đorđić, instrumentara Jelene Blagojević, Dragane Aleksić i Snežane Janković, kao i tehničara Slobodana Ćosića, iz Službe transfuzije valjevske bolnice.

- Većina hirurga za ceo radni vek ne dođe u priliku da priđe otvorenom srcu, a kamoli da u toj situaciji obavlja intervenciju. Da smo pacijentkinju uputili za Beograd, sa takvom povredom srčanog mišića, ne bi preživela. Odlučili smo da rupturu zašijemo i krvarenje je odmah prestalo. Vitalni parametri počeli su da se vraćaju - kaže dr Stojaković.

U stabilnom stanju Nada Rosić prebačena je u Beograd na dalje lečenje. Nada je narednih mesec dana bila u veštačkoj komi, da bi se pluća oporavila...

Nada Rosić, koja je već 41 godinu medicinska sestra u Domu zdravlja u Lajkovcu, kaže da nema reči kojima bi izrazila zahvalnost kolegama iz Valjevske bolnice:

- Moje srce je isto i danas kuca moj drugi život - kaže Nada uz njen, Lajkovčanima dobro poznat široki osmeh.

- Dok sam bila u veštačkoj komi sanjala sam razne košmare, dramatične situacije koje sam preživela na poslu i u životu - priča Nada. - Interesantno, kao da je došlo do prekida filma, jer se ne sećam ničega pred trenutak kada sam se zakucala u teretnjak. Film se, jednostavno, nastavio kada su me probudili iz veštačke kome, neki detalji su se pojavili u sećanju. Ali, možda je bolje da me na ovu tešku epizodu malo toga podseća, jer život ide dalje...

