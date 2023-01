TEMPERATURA I DALJE IZNAD PROSEKA: Danas do 16 stepeni! Oprez zbog magle u ovim delovima Srbije

U Srbiji će danas biti uglavnom sunčano ili umereno oblačno vreme sa temperaraturom do 16 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će mestimično biti magle koja će se u kotlinama i duž rečnih tokova na jugozapadu i jugu Srbije zadržati i pre podne. Pre podne na severu, a popodne i u ostalim krajevima postepeno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

foto: Printscreen/RHMZ

Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura od minus jedan do sedam, a najviša od 12 do 16 stepeni.

U Beogradu ujutro na širem području grada mestimično magla, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura od četiri do sedam stepeni Celzijusa, a najviša oko 13 stepeni. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije.

Oprez zbog magle

foto: Printscreen/RHMZ

"U toku jutra po kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije, na širem području Beograda, kao i ponegde u Vojvodini magla koja će smanjivati vidlјivost na 100 do 500 m, lokalno i manje", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je zbog magle na području jugoistočne i jugozapadne Srbije kao i na prostoru Kosova i Metohije. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", upozorava RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu još par stepeni niža temperatura nego u utorak uz prolaznu oblačnost koja se premešta od severa ka jugu Srbije, ali će ostati suvo vreme. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče suvo. Do kraja sedmice se zadržava toplije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i pretežno suvo.

(Kurir.rs)