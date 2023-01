OGROMNE GUŽVE NA GRANICAMA: Na Horgošu i Batrovcima čeka se 5 SATI na izlaz iz Srbije!

BEOGRAD - Putnički automobili na graničnim prelazima Horgoš i Batrovci čekaju na izlaz iz Srbije po pet sati, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Brojni putnici koji su putovali praznike vraćaju se na granice gde ih čeka šengenska kontrola, ali potom nastavljaju put bez granica prema Evropi, ali i u kontrasmeru. Na graničnim prelazima na ulasku u Hrvatsku stvaraju se kolone.

foto: Printscreen AMSS

Na Kelebiji i Šidu na putničkim terminalima čekanje traje oko dva sata, dok za teretna vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.

foto: Printscreen AMSS

foto: Printscreen AMSS

Do 15. januara granični prelaz Bački Vinogradi radiće od 7.00 do 22.00, a Bajmok od 7.00 do ponoći, podsetio je AMSS.

