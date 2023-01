SREDNJOŠKOLCA PRETUKLA TROJICA KAD JE KRENUO DA KUPI UŽINU: Detalji vršnjačkog nasilju u Leskovcu

Učenik trećeg razreda srednje Hemijske škole u Leskovcu pretučen je juče na malom odmoru u dvorištu stambene zgrade preko puta objekta ove obrazovne ustanove, potvrdila je Kuriru direktorka Ervina Zdravković.

Učenik je naveo da se incident desio oko 16.15 časova kada je tokom malog odmora krenuo preko ulice školskog dvorišta da kupi užinu.

- On navodi da su ga pretukla trojica mladića i to je sve što u ovom trenutku mogu da vam kažem. Mi smo odmah o svemu obavestili najpre školskog policajca, zatim i policiju, a Hitna pomoć je odvezla dečaka u Urgentni centar gde su mu dijagnostifikovane lake telesne povrede. O incidentu je obaveštena i Školska uprava, a odmah smo javili i roditeljima, sa kojima smo do malopre bili u školi - kaže Zdravkovićeva.

Kako Kurir nezvanično saznaje, učenika su pretukli njegovi školski drugovi, ali u ovoj obrazovnoj ustanovi ne žele da govore o tome.

- Ceo slučaj se još ispituje - dodaje direktorka.

U Policijskoj upravi Leskovac nam je rečeno da je ceo slučaj prijavljen i da je u toku dalji rad policije.

