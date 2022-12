DEČAKA IZ OBRENOVCA TUKU 6 GODINA U ŠKOLI! Majka otkrila šok detalje vršnjačkog nasilja: Vređaju ga jer mu tata čisti ulice

Pre oko 10 dana došlo je do slučaja stravičnog vršnjačkog nasilja u obrenovačkoj osnovnoj školi. Tada su, tokom časa, učenika šestog razreda četvorica školskih drugova udarali, a zatim mu gurali sunđer u usta. Kako objašnjava dečakova majka ovo nije bio usamljeni slučaj nasilja, već dečak maltretiranje trpi već šest godina.

Sa druge strane, u školi kažu da su u vezi sa ovim slučajem aktivnosti u u toku.

- Takve stvari se dešavaju od kad je krenuo u prvi razred. Problem je što razredni starešina svaki problem ostavlja da bude rešen u okviru odeljenske zajednice. Ne poziva roditelje kada se tako nešto desi, niti podiže priču na viši nivo. Dete je zbog maltretiranja počelo psihički da se povređuje. Spominje njihova imena noću, govori "nemojte da me udarate". Snimila sam to i pustila direktorki škole. Ipak, govorili su da je moj sin kriv. Jedan od izgovora bio je da ih moj sin izaziva rečima, pa da ga oni onda, citiram, "istumbaju". Kakav je to rečnik jednog pedagoga? Nemoguće je da bude konstantno kriv - priča za majka pretučenog dečaka, piše Telegraf.

Kako navodi, njen sin je, zbog povreda koje su mu naneli školski drugovi, tokom prethodnih godina četiri puta završio u Urgentnom centru. Poslednji put je dečak prebijen do te mere da je zadobio povredu slepog creva i malo je falilo da mu bude potreban operativni zahvat.

- Sigurno smo 20 puta išli u školu, a ovo je bio treći put da smo zvali policiju. U školi su nam rekli da to nije nasilje i da naš sin izaziva i vrši nasilje tako što im govori ružne reči. Ako im nešto i kaže, to im uputi u nervozi jer dobija batine. Kada moj sin nekom uputi ružnu reč odmah nas pozivaju u školu i podižu sve na najviši nivo, a kad on dobije batine ne reaguju. Za vreme časova ga drugi učenici ugaraju u bubrege i po vratu. Pojavile su mu se neke žlezde po vratu. Nastavnici ga upisuju bez razloga, jer se okreće, a okreće se da im kaže da prestanu da ga udaraju. Muka nam je i plašimo se za njegovu bezbednost - dodaje majka.

Kako kaže, zbog svega što se desilo ona i suprug su odlučili da sina premeste u drugu školu, ali takođe i još dvoje dece koja idu u istu školu, a za koje kaže da "imaju probleme, ali ne tolike".

- Ovog puta su ga davili i gurali su mu sunđer u usta. Sve se dogodilo tokom časa. Ustao je da obriše tablu jer su ga nacrtali i pisali ružne reči. Tada se sve desilo. Nastavnik je gledao u telefon. Ne krivimo njega, nije primetio, ali sada škola pokušava da zataška situaciju i da kažu da se nije desilo tokom časa. Suprug je u 12.20 od sina dobio poziv da pita kome da prijavi šta se desilo, znači da se jeste desilo tokom časa. Kada je rekao razrednoj, ona je odgovorila da 'ne lupa' i da će sve da reše na času odeljenske zajednice. Želimo da tužimo školu i razrednu, ne i profesora koji je bio na času. On je nov, to je bila vannastavna aktivnost, sekcija šaha - kaže majka

Majka objašnjava da je njen suprug malo pre toga bio u školi jer je njihov sin imao dve slabe ocene i da je razredni starešina rekla da je dete super i da se popravio. Ipak, ona, kako kaže majka, ne reaguje kada je u pitanju nasilje koje njihov sin doživljava.

- Razredna se arogantno ponaša. Rekla je da je to učenicima vaspitanje od prog razreda i da ona tu ne može ništa. On će menjati školu, ostaće mu trauma. Svi dobro pamtimo školske dane, a on će da pamti maltretiranje. Ne želimo da neko drugo dete doživi isto. Dvoje-troje dece u razredu je maltretirano, neka od njih nemaju roditelje. Ja radim u pekari, suprug je vozač čistilice. Ne možemo stalno da izlazimo sa posla da idemo u školu, dobićemo otkaz. Uvek je sinzvao iz škole kada se nešto desi, nikada nisu oni. Rekli su mu da zvanjem maltretira roditelje - dodaje majka.

Tokom ranijih maltretiranja, dečak je zadobio povrede vrata od davljenja i modrice od udaraca po grudnom košu.

- Oticao je od nervoze. Odjednom bi mu buknula usna ili prsti, lice bi mu se deformisalo. Mislili smo da je alergičan na hranu, ali alergo testovi ništa nisu pokazali. Čim nije išao u školu, prestao je da otiče. Nismo ni slutili da bi moglo da bude od toga. Nama su iz škole kreirali sasvim drugu sliku. Došao je momenat da me dete moli da ne ide u školu jer se plaši. Rekao je da nose noževe - objašnjava majka zlostavljanog dečaka.

Kako kaže, prvi put su u školu pozvani kada je njihov sin uzvratio udarac.

- Kada je samo jedan od grupe dečaka bio u školi a ostali nisu, moj sin je žestoko uzvratio kada ga je napao. Tada su nas zvali u školu i ispalo je da je naše dete napravilo problem. Suprug je zatekao situaciju kada je sin izašao da kupi užinu, a drugovi iz razreda su ga podigli na stub i šamarali. Dežurna nastavnica je rekla da se oni igraju. Direktorka je htela da zove policiju, rekavši da se moj muž ružno ponaša, a on ju je pitao kako bi se ona osećala da joj neko tuče dete - dodaje.

Ono što je stravično jeste što su deca od malih nogu naučena da mrze.

- Pitala sam decu zašto ga tuku. Rekli su da hoće da ga izbace iz odeljenja jer njima u odeljenju ne trebaju Romi. Prozivali su ga što mu otac vozi čistilicu i što čisti ulicu, govorili su mu da će tako i on jednog dana. On im je rekao da je to pošten posao i da je njgov tata završio saobraćajnu školu. Majka jednog deteta je rekla da smo mi Romi i da će ona da plati što su nam prebili dete. Ne živimo mi na ulici. Mi smo pošteni ljudi, oboje smo zaposleni - priča majka

Direktorka je kratko u vezi saovim slučajem odgovorila da su "aktivnosti u vezi sa procedurama u toku" i da će "škola u narednom periodu da donese odluke".

Kurir.rs/Telegraf