PRIŠLA MI JE ZGODNA, MLADA DEVOJKA I REKLA: "SPAVALA SAM S VAŠIM MUŽEM!" Spisateljica otkrila po čemu je znala da je suprug vara

Većina ljudi se slaže da je silovanje jedno od najtraumatičnijih iskustava. Kako da pomognete ženi do koje vam je stalo, kad ona pokušava da se izbori sa krizom posle silovanja?

Srpska spisateljica Gordana Šulc je pre nekoliko godina javno ispričala svoju životnu priču punu uspona i padova, a danas je gostovala u jutarnjem programu Redakcija, gde je predstavila novonapisanu knjigu i podelila svoju priču sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Predstavila je knjigu "Ukus greha" u kratkim crtama, a razgovor su započele fokusom na jedno od njenih najbolnijih iskustava - silovanju.

- Sve sam to stavila na papir. Znate, kada ste osakaćeni to nikad ne može da se izleči, a kada ste osakaćeni telesno, to može da zaraste. Ali kada vas neko osakati, ne vašom voljom, nego vas siluje, to ostane za ceo život. Ja sam napisala ovaj roman, ali verujte mi, da je ta osakaćenost još u meni - rekla je Šulc.

Ona se, kako je rekla, svetila muškarcima.

- To se desilo davno kada sam bila devojka, a silovao me je moj drug. Znate šta, ja se nisam borila, napustila sam Beograd. Stalno sam bila u nekom bekstvu. Živela sam u inostranstvu, udala sam se, ali to je uvek bilo u meni. U jednom trenutku, pošto sam ja kao devojka izgledala fenomenalno, muškarci su uvek gledali za mnom, onda sam počela da im se svetim. Ja sam se u stvari svetila muškarcima koji to uopšte nisu zaslužili! Oni su morali da krvare za ono što sam ja krvarila u sebi, na jedan vrlo pogrešan način! - rekla je Gordana Šulc.

Razvod roditelja navela je kao temelj bola u detinjstvu i uyrok neyadovoljstva u kasnijim periodima života.

- Ne možete nikoga da krivite što se neko razišao, i ja sam se razišla, ali jednostavno kao dete to ne razumete i boli vas. Nisam dobijala tu ljubav koju sam želela. Videla sam druge srećne parove, moji to nisu bili, ali eto, živela sam sa tim. Moja majka je bila, ne mogu da kažem hladna osoba, nije pokazivala svoja osećanja, ali je verovatno u sebi patila. Mi nismo imale tu otvorenost kao što bi trebalo da ima jedna majka sa detetom - ispričala je.

foto: Kurir tv

Otkrila je kako je ljubav pronašla u inostranstvu, ali i razlog razvoda, za koji sada kaže da je pogrešila.

- Sa 18 godina sam otišla u Nemačku i tamo sam upoznala svog muža. Ne znam da li je to bila ljubav, tada sam mislila da jeste. Mislim on je fantastičan čovek, jedan veoma zgodan i uspešan muškarac. Verovatno me je stalno mučila ta oskaćenost, ja sam taj brak napustila, bez ikakvog razloga - rekla je i dodala da varanje nije bio dovoljan razlog za razvod:

- Slušajte, danas na tu telesnu prevaru ne bih dala ni pet para. Danas gledam na to kao da sam napravila grešku i da je trebalo da ostanem u braku. Posle tog braka imala sam puno drugih ljubavi, ali nijedan muškarac nije mogao tako da me osvoji da se opet udam. Fascinirao me je svojom pojavom, humorom i svojom pričom - rekla je Šulc.

Kako je rekla, znala je za prevare svog bivšeg supruga, a kasnije je i ona varala, naglasivši da stara ljubav nikad ne prestaje i kad nove dolaze.

- Čovek ne prestaje da voli jednu osobu, čak i ako počne da voli drugu. Znala sam za njegove prevare. Jedna veoma zgodna mlada devojka mi je prišla, bila sam u društvu, i rekla "Ja sam spavala sa vašim mužem". Pazite tajac, apsolutni tajac oko mene. Svi čekaju šta ću ja da kažem, pitala sam je, "Stvarno?", a ona je rekla: "Da, i nije neki u krevetu", na šta sam joj odgovorila: "Znate šta, sve zavisi od žene!"

foto: Printscreen Youtube

Prema poklonima je, kako je rekla, znala da je suprug vara.

- Nema šta da se sumnja, vi to znate. Kod njega je svaka prevara bila jedan komad nakita. Dođe bez nekog razloga i donese mi neki divan poklon, ja sam znala da ima grižu savesti- otkrila je.

Prokomentarisala je ljubav u današnje doba i težnju čoveka da uz sebe ima oslonac.

- Sve zavisi kako čovek doživljava ljubav. Čovek uvek želi da ima toplinu, nekoga gde može da osloni glavu na rame, naravno i i dalje tragam i do kraja života ću tragati -rekla je ona.

Podelila je iskustvo, nakon šloga koji je doživela.

- Bila sam jednom nogom u grobu, drugom na kori od banane. Shvatila sam da treba u stvari trošiti vreme onako, baš ga trošiti i ne žaliti, ali da ne treba puno planirati, jer se u sekundi sve promeni, i ne znate šta se može desiti. Sad živim slobodnije, ali i dalje žive ti strahovi u meni. Da li će mi se nešto desiti, ali zahvalna sam na svemu danas - podelila je Šulc.

02:26 ONI SU KRVARILI ZA ONO ŠTO SAM JA KRVARILA!

Otrkila je da ima običaj da ide u crkvu.

- Treba opraštati. Naravno da sam imala momente kajanja. Obično sam išla u crkvu i molila se, ili da se opustim, da mi Bog oprosti i da oprostim ja prvo sama sebi. Kajanje i strah nas uništava - otkrila je Šulc.

Istakla je najvažnije pouke iz knjige.

- Bavila sam se psihoanalzom i to ne pomaže puno. Morate sami da se izborite. Najvažnija pouka i zaključak je da treba otvoreno govoriti o svemu. Mi smo još uvek neko podneblje gde se o silovanju ćuti. Majke treba svoje sinove na vreme da vaspitaju kakvi da budu - istakla je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.