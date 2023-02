KAKO REĆI STOP SIVOJ EKONOMIJI? Mahmud Bušatlija: Ugledati se na zemlje gde se građani više boje PORESKE nego TAJNE POLICIJE

Siva ekonomija je u padu. Ipak, ova privreda zaradi 6,5 milijardi evra neprijavljivanjem radnika i profita. Tu brojku izneo je Naled u svom izveštaju o sivoj ekonomiji u Srbiji uz konstataciju da je svako četvrto preduzeće uključeno u sivu ekonomiju. Na svakih 100 dinara koje firma zaradi u sivoj zoni, čak 64 dinara je zbog angažovanja radnika na crno ili zbog isplate dela plate na ruke.

Koliko siva ekonomija košta Srbiju i kako tome možemo da stanemo na put, pričao je savetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija.

Temelje sive i crne ekonomije koje je na početku razgovora predstavio Bušatlija objasnio je u nastavku.

- Već dve godine očekujemo da infalicija oslabi, ali to se ne dešava. Nijednoj ekonomiji nije drago što postoji siva i crna ekonomija. Država mora da ima okvir u kome će kontrola ekonomije da se vrši - rekao je pa razjasnio izveštaj s početka.

- Ono što me buni jeste da su na dva načina pravljene analize iz ovog izveštaja. Jedna je terenska, ali nigde se ne navodi po kojoj metodologiji. Ako hoćete da na osnovu jednog uzorka ispitate čitav uzrok, morate da imate ankete. Druga metodologija je praćenje novca, ali vi ne možete pratiti novac koji nije registrovan - rekao je.

Građevinarstvo je jedan od najboljih primera.

- Kada su cifre u pitanju to je veliki kolač u našoj ekonomiji. Siva ekonomija nastaje tako što novac dolazi do poslodavca bez kontrole. Već dve godine očekujemo da infalcija oslabi, ali to se ne dešava - kazao je Bušatlija.

Ispirčao je i kako reći stop sivoj ekonomiji.

- Ono što je važno je zakonodavni okvir koji će omogućiti veliki broj tih koji vrše istrage. Nije tu samo inspektor za kupoprodaju bitna, moramo imati poreskog inspektora i privrednu policiju! A da biste imali taj sistem morate imati uređenu podlogu - rekao je i predložio model država koje su to uspele.

- To su zemlje koje se više boje poreske policije nego tajne policije, recimo Amerika. Država mora da ima element prinude, ali isto tako ta država mora biti jaka, da građanin zna da će imati neophodno u državi. Ambijent koji ne dozvoljava manipulaciju novcem, a da to ide na štetu građana i države rekao je.

