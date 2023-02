NOVOPAZARCI PREVALILI VIŠE OD 2.000 KM KAMIONOM! Omer: Do Istanbula nismo gasili motor 24h! EVO NAS VEĆ NA SIRIJSKOJ GRANICI

Novopazarci časa nisu časili da krenu u pomoć preživelima u katastrofalnom zemljotresu u Turskoj.

Omer Elesković i Senad Ejupović iz Ribarića kod Novog Pazara seli su u utorak u kamion, kad su čuli da ogromna zajednica naših ljudi koja živi u Istanbulu ne može da nađe kamione kako bi poslala pomoć u razorena područja.

Omer Elesković i Senad Ejupović

Najpre su prevalili 1.000 kilometara od Novog Pazara do Istanbula.

- Krenuli smo u utorak iz Pazara, 24 sata nismo gasili motor i u sredu smo bili u Istanbulu. Tu smo došli kod naših ljudi koji skupljaju pomoć za jadni narod. Pomoć skupiti nije teško, ali naći kamion koji će da je preveze, e to je muka u Istanbulu. Natovarili smo hranu i garderobu, koju su spremili naši zemljaci koji žive i rade u istanbulskoj opštini Bajrampaša, a koja je na evropskoj strani grada, i krenuli - priča za Kurir Omer, koji nam je poslao sve ove fotografije.

Put na koji su tad krenuli bio je još duži od onog iz Pazara do Istanbula - 1.150 km do razorenog grada Hataj.

- Danas smo došli do Hataja, do tog stadiona gde svi ostavljaju pomoć. Tu nam je rečeno da ne istovaramo kamion nego da idemo do jednog sela na samoj granici Turske i Sirije. Obišli sm malo grad - tuga, jeza, očaj i užas. Nikad te slike nećemo zaboraviti. I krenuli na novi put, ova je bio kratak, svega 48 km i upravo smo stigli u selo Koldžular na granci sa Sirijom - priča Omer.

Foto: Omer Elesković

Inače, Omer i Senad nisu jedini i Pazara koji su se odlučili na ovaj potez. I Enes Zahirović seo je u svoj kamion i pravac Istanbul. Tu je kupio i natovario pun šleper vode za ugroženo područje.

Zajednica ljudi poreklom iz sandžačkih krajeva Srbije u Istanbulu je ogromna i, kako nam je rečeno kod njih, osam kamiona pomoći otišlo je od onih koj žive u gradskoj opštini Bajrampaša, a u udruženju su Turkye Bosna Sancak Dernegi. Tu je bilo hrane, odeće, grejalica, punjača za telefone, ćebadi...

Stigli na odredište - kamion sa pomoću u selu na tursko-sirijskoj granici

Na azijskoj strani grada, u opštini Pendika s naših prostora su najbrojniji ljudi iz Novog Pazara i oni su preko udruženja Istanbul Anadolu Yakasi Bosna Sancak Sosyal Yardimlasma ve Kultur Dernegi poslali 10 kamina pomoći i u hrani, odeći...

Sada svi oni skupljaju novac da obezbede 100 kontejnera za 100 porodica koje su preživele zemljotres, ai nemaju gde da se sklone.

