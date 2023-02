SVI KOJI GA VIDE OSTANU U ČUDU: Slobodan iz Ivanjice u osmoj deceniji radi NESVAKIDAŠNJU stvar, komšije mu dale specijalan nadimak

Sedam dana je prošlo od jake snežne oluje, a Ivanjica je i dalje okovana snegom i ledom.

Do zavejanih domaćinstava svaki dan se sa teškom mukom probijaju vatrogasci i članovi lokalnog Crvenog krsta kako bi starim i bolesnim odneli lekove i hranu. Skoro pola metra snega je i u gradskom području, a stanovnici ove opštine prinuđeni su da lopatama čiste prilaz do svojih domova. Ipak, Slobodan Bešević je drugačiji od ostalih jer on uprkos minusu i godinama, lopata u majici kratkih rukava.

- Gazim osmu deceniju, ali još uvek se zima nje uvukla u kosti. Smeta mi toplota, volim hladno vreme, u majici sam i šorcu i ne smeta mi hladnoća. Mnogi se okreću kad me vide kako sneg čistim ovako obučen. Ne dam da me godine pregaze, sve fizičke poslove radim i dalje sa lakoćom. Kosim, sređujem travnjake sa trimerima, krečim, radim i kod rođaka, nema posla koji ću da odbijem a da je u mojoj mogućnosti da uradim, priča Slobodan.

Komšije ga u šali nazivaju čaršijska grtalica, jer njemu lopatanje na mrazu ne predstavlja problem i za staračke kosti dođe kao solidan trening ili teretana.

- Sportski sam tip, igrao sam fudbal, uvek sam bio aktivan i radno angažovan bez obzira na vremenske prilike. Rad je stvorio i održao čoveka, znate kako kaže stara poslovica gora je lenjost nego bolest, ističe ovaj Ivanjičanin.

Slobodan ustaje sa prvim petlovima i to je osim rada njegova tajna vitalnosi i mladolikosti. Mlađim generacija savetuje isto. I nema sumnje da je Slobo omiljeni lik u ovom kraju jer nema snega ili nameta koji on nije u stanju da savlada.

