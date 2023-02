ČOVEK NE MOŽE DA ZAUSTAVI PRIRODU! Stručnjak upozorava: Zbog sukoba mikroploča, energija zemljotresa u Turskoj hara Balkanom!

Posle razornog zemljotresa početkom februara u Turskoj i Siriji, niz slabijih potresa pogodio je region Balkana.

Tlo se treslo u Kraljevu, Beogradu i Boru, a podrhtavalo je i u Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Rumuniji.

Činjenica je da su seizmološke aktivnosti na Balkanu, poslednjih dana pojačane, a da li su povezane sa potresima u Turskoj i Siriji, ali i dolaze li svi zemljotresi od vulkanske aktivnosti, pričao je prof. dr Dragoman Rabrenović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Rebranović je prvo pojasnio da li su zemljotresi u Turskoj prouzrokovali i potrese na Balkanu, ili su ipak oni nezavisni.

- Ako posmatramo situaciju na prostoru Turske, na neki način možemo pretpostaviti da se ta energija prenela i na naš prostor. Postoje i tumačenja koja, ipak, govore da su potresi na Balkanu nezavisni. S obzirom na to da su aktivnosti nastale u predelu Rumunije na istim geotetonskim jedinicama, onda se i može pretpostaviti da je preneta energija zemljotresa iz Turske. S obzirom na to da je prostor Turske bio u predelu sukoba mikroploča, koji su izazvali ovaj potres, a samim tim, kod nas su iznosi magnituda bili nešto nižih vrednosti - započeo je Rabrenović, pa je pojasnio značenje mikroploča:

- To treba posmatrati kao na fizički proces u zemljinoj kori. Dakle, zemlja nikad nije menjala svoj gabarit, ali je drastično menjala raspored kopna i mora. Stalni fizički proces seljenja ili plutanja tih kora dovodi do toga da se one negde sustiču, a često se guraju i tada dolazi do velikih naponskih stanja prilikom njihovog kontakta.

Rebranović je pričao o povezanosti zemljotresa i vulkana, pa je rekao da su to prirodni procesi protiv kojih je čovek nemoćan:

- U nekim slučajevima one mogu biti uzročni ili posledični. Na Kamačatki su se aktivirali vulkani koji su izuzetno snažni. Oni svojom aktivacijom mogu da izazovu zemljotrese, cunamije. Mi i sada imamo nekoliko aktivnih vulkana. To su sve prirodni procesi koje čovek nikako ne može da zaustavi. Čovek se može samo prilagoditi ili eventualno prevencijama ublažiti posledice.

