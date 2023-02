NEVENA JE IMALA SAMO 20 GODINA KAD SE ZALJUBILA U POGREŠNOG! Odveo je u Holandiju, pa je usledio HOROR gori nego kod kuće (VIDEO)

Trgovina ljudima predstavlja najgrublje kršenje ljudskih prava i jedno je od najtežih krivičnih dela. U svetu na svakih 30 sekundi jedna osoba postaje žrtva trgovaca ljudima.

Samo u toku prošle godine u našoj zemlji identifikovana su 62 takva slučaja. Najčešće su u pitanju žene koje su prinuđene da se bave prostitucijom.

Nevena Mitić je nasilje svakog dana gledala u svojoj porodici. Tražila je izlaz, a onda se pojavio mladić u koga se zaljubila i ponudio joj spas.

- Oni obično imaju priče za žrtve, da ćete živeti u raju, a ja tada nisam pitala niti me je interesovalo gde ću da idem i šta ću da radim. Samo mi je bilo bitno da odem iz kuće gde je otac tukao moju majku, tako da ja nisam pitala gde ćemo i kako ćemo, samo sam se pitala gde si ti bio do sada, zašto nisi ranije došao da me nađeš - priseđa se Nevena.

Sa samo 20 godina, Nevena je odvedena u Holandiju, gde je dve godine bila primorana da radi kao prostitutka.

- Tu su ucene da će mi ubiti brata, porodicu, znaju mog brata, moju majku, oca. Tako da ja nisam smela bukvalno nikome ništa da kažem ni gde sam ni sa kim sam ni šta radim, mogla sam da zovem kući, ali da neko stoji pored mene i da sluša šta ja pričam - otkriva Nevena jezive detalje.

Neveni je da se spase, pomogao jedan Jevrej koji je bio zaljubljen u nju. Međutim, mnogo je više onih koji nisu uspeli da se spasu. Većina njih postala je žrtva sumnjivih oglasa za posao.

- Te poslovne ponude mogu da stignu od prijatelja, poznanika, oglasi koje viđamo na banderama. Prepun ih je internet, pogledajte samo društvene mreže. Ono što je bitno u tim trenucima jeste znati ko je dao taj oglas, ko je firma u koju idete ili vaš budući poslodavac, da na neki način proverite situaciju - kaže Hristina Piskulidis, menadžerka za komunikacije NVO Astra.

Osim seksualne eksploatacije, ostali oblici trgovine ljudima jesu prinudni brak i rad, prinuda na krična dela, prosjačenje, trgovina decom i organima. Upravo zato što je mnoga krivična dela moguće podvesti pod trgovinu ljudima, ona se teško dokazuje, a sami počinioci često prolaze sa blagim kaznama.

