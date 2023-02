CELA SRBIJA TRAŽILA DRAGANA I NJEGOVU ĆERKU! Ispovest oca o najdramatičnija 24 sata u životu: HVATALA ME PANIKA, NISAM ZNAO ŠTA ĆU

Nadomak Despotovca, pre četiri dana Dragan Daničić sa svojom šestogodišnjom ćerkom se izgubio. Od 15 sati tog dana, pa skoro čitavih 24 sata nije se znalo gde su, šta se desilo sa njima, da li su živi.

Oni su se zaputili iz Beograda ka Zaječaru, a usput je bila namera da posete jedan manastir. Međutim, planovi su otišli u drugom pravcu.

Situacija kakva bilo kome od nas može da se dogodi. Gost u jutarnjem programu bio je Dragan Daničić, čovek koji je doživeo ovu neprijatnost.

Daničić je opisao kako su on i ćerka dospeli u nezavidnu situaciju koja je podigla srpsku javnost na noge. Sve je počelo kod vodopada Lisina, gde je, kako kaže Daničić, navigacija usmerila njihovu putanju u pogrešnom smeru.

- Išli smo od Beograda ka Zaječaru. Išli smo do vodopada Lisine kod Despotovca, navigacija nas je odvela u klisuru. Put je išao kroz taj kanjon, pa do sela Zlot. Posle posete Lisinama, kako smo ušli u klisuru, nestao je signal, mislio sam da će u nekom momentu da se vrati, pa do uspona ka manastiru Stjenik, koji je bio gadan, ispred mene se, kako sam došao do raskršća, spustio džip sa prikolicom, pa sam mislio da ćemo moći i mi. Dva kilometra posle tog raskršća smo se zaglavili, a signala i dalje nije bilo - ispričao je on.

Kada su shvatili da su se zaglavili, Daničić je ispričao šta su pokušali da urade.

- Uopšte nismo bili opremljeni. Nisam imao lopatu, nego sam nekim granjem razgrtao sneg. Ćerka je bila opuštena, njoj je cela priroda bila interesantna, razgledala je, a posle mi je davala predloge da pomogne - rekao je.

Kako su šanse postajale sve manje da se odglavi, Daničić je podelio kako su sve prisutniji bili strah i panika.

- Kako su šanse postajale sve manje da se odglavim, dolazili su strah i panika, vrteo sam opcije po glavi kako da se odglavim. Milica je malo popustila kada sam joj rekao da ćemo tu prespavati, i tu je i kod nje nastala mala panika - ispričao je.

01:20 Dragan Daničić: KAKO JE PADALA NOĆ, OBUZIMAO ME JE STRAH I PANIKA!

Ujutru je, kako je rekao, sve bilo lakše.

- Preko noći je bilo malo gadno, slušaš da li motor radi, pokrivaš ćerku, gledaš da li joj je hladno... Kako je granulo sunce oko pet, sve je postalo psihički lakše. Milica se probudila, videla neko lane i lisicu. Kasnije, cilj je bio da se vratimo putem kuda smo došli - kazao je, pa ispričao šta se desilo dalje.

- Krenuli smo peške. Prvo smo pogrešili, skrenuli smo za manastir, ali smo se vratili nazad, tu su bile neke kućice i išli smo tim putem, naišli smo na šumarski dom gde su bila dva momka, koji su ispali mnogo fini, skuvali su nam kafu i nedugo zatim smo se vratili gore. Oni nisu imali nikakvog signala da jave svima da smo dobro - rekao je, nazvavši celu situaciju srećnom.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud