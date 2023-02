STEFAN (28) JE PRE 11 GODINA PAO SA ZGRADE I OD TADA JE NEPOKRETAN: Postoji nada za izlečenjem, ali mu je potrebna NAŠA POMOĆ

Stefan Đorđević (28) iz Lebana je septembra 2012. godine pao sa zgrade i povredio kičmu. Zadobio je kompresivnu frakturu pršljenskih tela Zh12 i L1 praćenu paraplegijom.

Nakon povrede učinjena je dekompresija i stabilizacija u ovom nivou. U oktobru 2015. godine uklonjen je implant.

- Živim sa majom i nemam nikoga osim nje. Sama me je čuvala i radila danonoćno kako bi me školovala i obezbedila sve što je mogla. U Leskovačkoj bolnici su mi odradili snimanje i videli da se radi o težoj povredi kičme i odmah su me poslali za Beograd. Imao sam tri operacije, ja sam i dalje nepokretan, a od samog starta povrede trpim vec godinama bol u nozi i ne mogu više da podnesem to - ističe Stefan i dodaje:

- Stupio sam u kontakt sa dva doktora iz inostranstva i oni tvrde da mogu da mi pomognu po pitanju i bola i hoda.

Stefanu je nakon pregleda medicinske dokumentacije na klinici u inostranstvu predloženo lečenje hirurškim putem.

Sredstva su potrebna za operaciju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja, laboratorijske analize, specijalističke preglede i rehabilitaciju.

UPIŠI 1438 I POŠALJI SMS NA 3030

Jednokratna pomoć 200 din

Uplatom na dinarski račun 160-6000001614794-41 Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod Uplatom na devizni račun: 160-6000001615928-34 IBAN: RS35160600000161592834 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

