SRBIN PREKO FEJSBUKA NAŠAO POSAO U ČEŠKOJ PA PROŠAO KAO BOS PO TRNJU: Oteli su mi pare i pasoš i ostavili me da se mrznem na -10

Hteo sam da radim u Češkoj, a prošao sam kao bos po trnju! Dobro sam živu glavu izvukao! Prevario me je čovek koji mi je ponudio posao preko društvene mreže! Kad sam stigao tamo, oteo mi je pasoš i pare i isterao me na ulicu. Mrznuo sam se na minus 10, nisam imao gde!

Ovako za Kurir priča jedan radnik iz Srbije (ime i prezime poznato redakciji), koji tvrdi da nije jedini koji je naseo na laži osobe koja obećava dobre zarade, a na kraju naivnima brutalno uzima sve i ostavlja ih u tuđoj zemlji bez prebijene pare! Naš sagovornik kaže da se u bezizlaznoj situaciji našao 4. februara ove godine.

- Preko Fejsbuka sam stupio u kontakt sa jednim čovekom (identitet poznat redakciji) koji se predstavio da je iz Beočina. Pitao me je da li želim da radim u Češkoj. Kad sam rekao da hoću, on je dodao da će me već sutradan na železničkoj stanici u Novom Sadu pokupiti muškarac (ime poznato redakciji) i da sa mnom idu još dvojica. On navodi da su došli u Suhodol u Češkoj, te da su dobili izuzetno loš smeštaj i da su spavali u odelima.

- Sutradan je kod nas došao neki čovek. Predstavio se i rekao da je on koordinator. Sa njim sam otišao u mesto Hladne Životice u fabriku mesa, a smeštaj sam tad dobio u nekoj fabrici peleta. Iako mu je cela priča bila sumnjiva, kaže, nije imao kud. Morao je da ostane da radi. Ali nije se nadao onome što će uslediti!

- U kantini me je, kad sam došao da radim narednog dana, sačekao taj koordinator i tražio mi pasoš. Rekao je da će mi ga vratiti sutradan. Četiri dana nije hteo da mi ga vrati. Tada dobijam otkaz u fabrici. Ukrajinci s kojima sam bio u sobi rekli su mi da taj čovek voli da pravi "šeme" sa radnicima sa strane, i to tako što ih zaposli pa posle izvesnog vremena otpusti, pa fabrika onda zaradu tog radnika uplati njemu na račun. Dan posle otkaza opet je došao taj koordinator sa još dvojicom ljudi iz Ukrajine, uzeli su mi novčanik i isterali me iz sobe u kojoj sam spavao. Odmah sam otišao u policiju i sve prijavio.

Više nije imao smeštaj ni posao pa je otišao natrag u Suhodol na železničku stanicu.

- Tamo sam imao dramu sa obezbeđenjem. Napolju je bilo -10 stepeni, jedna žena me je odande najurila palicom. Udarala je u pod, vređala me iako sam joj na srpskom rekao da samo hoću da se ugrejem dok čekam da mi supruga uplati novac. Plašio sam se za život! A samo sam hteo da zaradim više!

Ima još prevarenih Šikaniraju i maltretiraju radnike Čitalac Kurira koji nam je ispričao svoje strašno iskustvo kaže da nije jedini koji je prevaren. - Iza ove firme stoje kriminalci. U Češkoj ima oko 300 zaposlenih Ukrajinaca koje tera da rade i po 16 sati i da za njega prodaju narkotike u krugu fabrike. Dodaje, preko te uigrane ekipe koja nudi dobre poslove na rad tamo odlaze ljudi iz Ukrajine, Moldavije, Jermenije, ali i Srbije, Bosne i Crne Gore. - Naši ljudi su tamo u fabrikama šikanirani, prolaze loše i u lošim su smeštajima, bez prava na zdravstvenu zaštitu.

Čovek koji nam je ispričao svoje strašno iskustvo dao nam je i brojeve onih za koje tvrdi da stoje iza prevare, među kojima su uz osobu iz Beočina i muškarac iz Crne Gore i dvojica Ukrajinaca. Brojevi su nedostupni, čak nismo uspeli da ostvarimo kontakt ni preko aplikacija Vajber i Vocap.

