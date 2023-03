STRAVIČNI PODACI: Više ljudi umre u SAOBRAĆAJU nego u RATU! Vujanić: Kao i pištolj, automobil se tretira kao opasno sredstvo

Od početka godine otkriveno je više od 4.000 vozača koji su upravljali automobilom pod dejstvom alkohola, a preko 40.000 njih je prekoračilo brzinu. Saobraćaj je vodeći uzrok smrti onih između 15 i 30 godina u Srbiji.

Gost Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji upozorio je, tokom razgovora sa voditeljkom Milicom Čanović, na stravične podatke o smrti u saobraćaju.

- Saobraćaj je jedan od najvećih razloga smrtnih slučajeva u svetu, van ratnog dejstva. Zato se automobil tretira kao opasno sredstvo, isto kao pištolj. Kada nosite pištolj i nemate dozvolu oni vam ga oduzmu. A kada vozite auto, a nemate dozvolu, oni vam ga ne oduzmu - rekao je i dodao:

- Negde oko milion i trista ljudi godišnje pogine u saobraćaju! Toliko ih ne pogine u ratnim dejstvima. Prosek poginulih je 21 godina starosti. Nekog iškolujete, taman je pri kraju fakulteta, i ubijen je. Sad, rešenje koje ste predložili u pitanju, smatram da su obe mere primerene. I represija i edukacija - rekao je.

- U Americi vam mogu uzeti vozilo bez ikakvog problema. Ako vide da upravljate vozilom u alkoholisanom stanju, kažu vam, izađite, uzmite samo lične stvari, i to samo lične stvari, oduzmu vam vozilo i vozilo ide na licitaciju, a pare idu u fond za ličnu bezbednost. U Kanadi je to još bolje. Oni vam oduzmu vozilo i od njega naprave malu kocku, presom i to ispred vas - ispričao je Vujanić.

Naglasio je da u odnosu na kapitalističke, u državama gde je privatno valsništvo zaštićeno, stvar je drugačija, a da bi u našoj državi primena ovakvih mera tražila da se promeni i Ustav.

- Oduzimanje automobila je proširen set uslova kada i u kojim slučajevima se oduzima automobil. Ono se ne oduzima trajno, nego za vreme trajanja postupka. Ako ste autmobilom vršili prekršaje kriminalne vrste onda je moguće da vam oduzimaju vozilo - rekao je Vujanić.

- Srpski mentalitet je čudo. Čovek koji ima para da kupi auto, a nema para da kupi sedište, to mi nije jasno. Stavi dete u krilo da upravlja automobilom, kada sam to video shvatio sma da on nije svestan opasnosti. Jedan jeste represivna kazna, ali jedini pravi način je preventiva, ovakvim emisijima, a suština je to, da sedište nije toliko skupo i najvažnije je da narod bude svestan da time štite dete bolje nego što su oni zaštićeni - naveo je.

Voditeljka navodi da je proširen i sistem kamera.

- Vidite ranije u početku saobraćaj je kontrolisan time što je policija bila na ulicama. Sada uvodimo kamere koje gledaju da li neko prolazi na crveno, a kako je kvalitet kamera rastao one više mogu da snime. Vrlo lako detektuju da li imate pojas i to uglavnom na prednjem sedištu. A kako vide to vide i da li držite telefon u ruci, ne mogu videti korišćenje telefona preko blututa. Dok u Kanadi je u potpunosti zabranjeno korišćenje telefona tokom vožnje - rekao je.

