NAJDETALJNIJA PROGNOZA ZA PROLEĆE: Direktor RHMZ za Kurir otkro kakvo vreme nas čeka u aprilu, maju i junu

Početak proleća obeležile su visoke temperature i dani sa sunčanim intervalima. A kakvo će proleće koje je pred nama biti dok traje za Kurir otkriva prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl.met. direktor RHMZ-a. On je naveo da se do nedelje, 26. marta očekuje promenljivo oblačno, toplo, uglavnom suvo vreme, sa dužim sunčanim intervalima.

- Samo se u utorak (21. marta) i subotu (25. marta ) uz umereno i potpuno oblačno vreme, prognozira mestimično kiša ili lokalni pljuskovi. Maksimalna temperatura do kraja sedmice biće u intervalu od 16 do 21 °S. U ponedeljak (27. marta) se očekuje jače naoblačenje i zahlađenje s kišom sa uslovima i za obilnije padavine. Počeće da duva jak i olujni severni i severozapadni vetar, a usled pada temperature, kiša će preći u sneg prvo u planinskim predelima jugozapadne Srbije, a krajem dana i tokom noći ponegde i u nižim predelima na istoku i jugu zemlje - kaže prof. Nikolić i dodaje da se od utorka, 28. marta pa sve do kraja meseca prognozira malo do umereno oblačno i suvo vreme, uz jutarnje mrazeve i maksimalnu temperaturu od 9 do 15 °S, a poslednjeg dana marta i do 18 °S.

Kako ističe, u aprilu se očekuje toplije vreme u odnosu na višegodišnji prosek, sa srednjom maksimalnom temperaturom od 18 do 20°S.

Lepo vreme / Ilustracija foto: Petar Aleksić

- Prognozira se količinom padavina 40 mm do 60 mm, što je u domenu višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije, dok se na severu Srbije očekuje manji deficit padavina.

U maju se, dodaje on, očekuje toplije vreme u odnosu na prosečne vrednosti, sa maksimalnom temperaturom do 24 °S.

- Prognozira se da će majska količina padavina u nižim predelima biti od 60 do 80 mm, a lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja.

A u junu se, kaže Nikolić, prognozira prosečno toplo vreme, sa srednjom maksimalnom temperaturom od 23 do 25 °S.

- Očekivana junska količina padavina je u domenu prosečnih vrednosti u celoj Srbiji, od 60 do 90 mm, a lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja.

Kiša / Ilustracija foto: Nenad Kostić

Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku proleća 2023. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +1°S. Očekivane vrednosti srednje prolećne majske temperatura vazduha biće u intervalu od 11 °S do 14°S, u višim predelima od 3 °S do 8 °S.

- Izgledi su da će tokom proleća 2023. godine, u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0 °S, biti u intervalu od 8 do 15, a na planinama do 45 dana. Očekuje se od 12 do 20 letnjih dana u nižim predelima.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom proleća količina padavina biti iznad višegodišnjeg proseka. Sezonska količina padavina je u intervalu od 140 mm do 190 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 200 mm do 280 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom sezone proleće u nižim krajevima biti u intervalu od 30 do 50, a na planinama do 60.

Kurir.rs / S. Trajković

