U SREDU DO 20 STEPENI, A ONDA ŠOK! Stiže hladan tuš, HLADAN VAZDUH DONOSI I SNEG! (FOTO)

U Srbiji se poslednjih nekoliko dana beleže prave prolećne temperature, a i u sredu nas očekuje pretežno sunčano i relativno toplo. Duvaće slab, promenljiv vetar, jedino će na istoku zemlje duvati umeren severozapadni vetar. Minimalne temperature, kako najavljuje meteorolog Ivan Ristić, biće od 0°C do 7°C, a maksimalne će ići od 15°C do 20°C.

- U četvrtak, 23. februara, umereno oblačno i relativno toplo. Krajem dana i tokom naredne noći prolazno naoblačenje sa kišom. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak južni i jugostočni. Jutarnja temperatura od 0°C do 7°C, maksimalne od 14°C do 18°C.

- U petak, 24. februara, umereno do potpuno oblačno i malo svežije. Ima uslova ponegde za slabu kratkotrajnu kišu povremeno. Vetar u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3°C do 8°C, a najviše od 13°C do 17°C - kaže on i dodaje da u subotu, 25. februra, počinje osetnija promena vremena.

- Hladan vazduh iz srednje Evrope kroz Bečka vrata stići će do severa Vojvodine već tokom prepodneva gde će doći do jačeg naoblačenja sa kišom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature. Ovo pogoršanje vremena do kraja dana i tokom naredne noći proširiće se na veći deo zemlje. Ispred fronta se nalazi veoma topao vazduh a iza hladan tako da će se temperatura sredinom dana kretati od 5°C na severu do 20°C na krajnjem jugoistoku zemlje.

- U nedelju, 26. februara, oblačno, hladno, povremeno sa susnežicom i snegom i u nižim krajevima. Jedino na krajnjem jugu i jugostoku zemlje će padati uglavnom kiša. Vetar slab i umeren severozapadni. Očekuje se stvaranje i manjeg snežnog pokrivača u većem delu zemlje. Dnevna temperatura bez bitnijeg kolebanja u toku dana i kretaće se od 0°C do 5°C.

