METEOROLOG RISTIĆ OTKRIVA, STIŽE NAM TEMPERATURNI ŠOK! Evo šta nas čeka do kraja meseca! Najavio i SNEG!

Hladan vazduh koji je doneo hladno vreme, jake mrazeve i ledene dane premešta se na istok a istovremeno sa zapada nam dolazi osetno topliji vazduh, najavljuje za Kurir meteorolog Ivan Ristić.

On kaže da će se u narednom periodu naša zemlja nalaziti na granici visokog i niskog pritiska, po kojoj će se kretati frontalni sistemi i donositi nam prolazna naoblačenja sa padavinama.

Ovo je vremenska prognoza do kraja meseca.

- U četvrtak, 16. februra, jutro maglovito u delovima Bačke i Banata kao i u Pomoravlju uz slab jutarnji mraz u celoj zemlji. Tokom dana pretežno sunčano. U prvom delu dana duvaće slab južni vetar, dok će u poslepodnevnim satima vetar promeniti smer i duvati sa zapada. Temperature u porastu. Minimalne temperature od -2°C do 3°C, maksimalne od 9°C do 14°C.

U petak, 17. Februara, jutarnji mraz se očekuje na jugu Banata, u delovima Braničevskog okruga, zapadne, jugozapadne i jugoistočne Srbije, kaže Ristić.

- U ostatku zemlje minimalna dnevna temperatura prelaziće 0°C. U prvom delu dana očekuje nas pretežno vedro i sunčano vreme sa visokom oblačnošću koja će povremeno pokrivati nebo nad Srbijom. U poslepodnevnim satima stiže nam naoblačenje sa severa koje će prvo zahvatiti Vojvodinu. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature 0-6°C, dnevne u intervalu 11-16°C.

U noći između petka i subote oblačnost ponegde praćena slabom kratkotrajnom kišom će se premeštati ka jugoistoku zemlje i proširiti na zapad, istok i jugoistok zemlje.

- U subotu, 18. februara, tokom prepodneva dolazi do razvedravanja u celoj zemlji, pa će veći deo dana proteći uz vedro i sunčano vreme. Duvaće slab do umeren zapadni vetar, u Timočkoj krajini pojačan koji će u poslepodnevnim satima biti u slabljenju. Minimalne temperature od 2°C do 7°C, maksimalne od 13°C do 17°C. Ovo će ujedno biti i najtopliji dan najverovatnije do kraja februara.

- U nedelju, 19. februara, pre podne relativno toplo umereno oblačno i uglavnom suvo. U popodnevnim i večernjim časovima sa severa nam stiže jače naoblačenje sa kišom, na planinama snegom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature. Minimalne temperature 3-6°C, maksimalne dnevne od 10°C do 15°C.

U ponedeljak, 20. februara, pretežno oblačno hladnije povremeno sa padavinama, kišom u nižim a susnežicom i snegom u brdovito planinskim predelima. Prestanak padavina u prepodnevnim časovima prvo na severu a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Vetar umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura u padu i kretaće se od 5°C do 10°C. Zatim od utorka, 21. februara do petka, 24. februara, kraća stabilizacija vremena, smena sunca i oblaka i manji postepeni porast dnevnih temperatura, koje će u četvrtak biti ponovo između 10°C do 15°C. Vetar slab i umeren južni.

Od subote 25. februara sledi promenljiv period sa čestim padavinama, kišom u nižim, a sunežicom i snegom u planinskim predelima. Vetar u skretanju na umeren severozapadni. Temperatura će biti u postepenom padu i krajem februara najviša dnevna biće izmedu 3°C i 8°C. Sa daljim padom temperature početkom marta očekuje se poneka pahulja i u nižim predelima.

