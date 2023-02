Pred nama je povratak prave zime, pa polako možemo da se opraštamo od prevremenog proleća u februaru.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Branko Bjelić u razgovoru s novinarkom Kurir TV Jelenom Kovačević otkrio je kakve nas vremenske prilike očekuju ovog vikenda i prve nedelje marta.

- Februar mesec nije bio uobičajen, više je prošao kao mart. U naredna tri dana prodorom hladnog vazduha sa Sredozemlja očekuje nas oblačno vreme s kišom - započeo je Bjelić i precizirao koje padavine i u kom obimu nas očekuju.

- Kiša će biti intenzivna u severnim i zapadnim predelima, od 10 do 20 mm po metru kvadratnom. Kako se bude išlo prema kraju subote, doći će do velikog pada temperature. U toku noći između subote i nedelje kiša će preći u susnežicu i sneg, a doći će i do forimiranja kratkotrajnog snežnog pokrivača i u nižim predelima.

METEOROLOG BJELIĆ OTKRIO ŠTA NAS ČEKA ZA VIKEND I POČETKOM MARTA: Upozorio na ovu opasnost u nedelju I OZBILJAN PAD TEMPERATURE

Bjelić je potom istakao i upozorenje za vreme koje nas očekuje drugog dana vikenda.

- U nedelju pre podne imaćemo slabe padavine. U južnim predelima i u Pomoravlju očekuje se kiša, ali u drugim delovima zemlje u jutarnjim satima moguća je pojava ledene kiše. Sredinom dana doći će do prestanka padavina, ali se one opet očekuju u drugoj polovini dana.

Meteorolog RHMZ gledaocima Kurir TV otrkio je i kakva će biti prva martovska sedmica.

- U ponedeljak suvlje vreme s jutarnjim temperaturama od minus 3 do plus 2, a najvišom dnevnom 3 do 5 stepeni. Kako budemo išli prema kraju nedelje, doći će do blagog porasta temperature, najpre od 8, a nešto kasnije i do 10, u nekim krajevima i do plus 15 stepeni. Očekuje se da čitave prve nedelje marta imamo kratkpotrajne kiše - zaključio je Branko Bjelić.

