RHMZ UPOZORAVA NA NAGLU PROMENU VREMENA: Kiša prelazi u sneg, a u ovim mestima se očekuje veća količina padavina! JAKO ZAHLAĐENJE

Danas će na istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana biti pretežno oblačno, a u ostalim delovima promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova, koji u Vojvodini ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

Ujutro će duvati slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni vetar, koji će tokom dana biti u skretanju na jugozapadni i u pojačanju, naročito na planinama i u Vojvodini. Najniža temperatura će se kretati od dva do osam stepeni, a najviša od 13 do 19 stepeni, samo će u Timočkoj Кrajini biti hladnije, oko 10 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo i toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Кiša se očekuje ujutro, a kratkotrajno je moguća i posle podne u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren vetar, ujutro jugoistočni, tokom dana u skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura će biti od pet do osam stepeni, a najviša oko 17 stepeni.

RHMZ najavio kišu

"U narednih sat vremena ponegde na istoku Srbije, kao i na severu Vojvodine slaba, kratkotrajna kiša", stoji u najavi RHMZ.

Upozorenje na naglu promenu vremena

"Jako zahlađenje za dane vikenda sa severa će se premeštati ka ostalim delovima zemlјe.

foto: Printscreen/RHMZ

Sutra će padavine biti u vidu kiše, a veća količina (od 10 do 30 mm za 24 h) očekuje se u Vojvodini, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Beogradu, Podunavskom, Braničevskom i Borskom okrugu. Relativno toplo i uglavnom suvo vreme zadržaće se samo još na jugu i jugoistoku zemlјe. Kiša će uveče preći u sneg, prvo u zapadnoj Srbiji, Beogradu, Sremu i na jugu Banata, a tokom noći i u ostalim krajevima Vojvodine. Sneg će biti vlažan, ali se očekuje početak stvaranja snežnog pokrivača. U nedelјu će padavine prvo kratkotrajno oslabiti, ali će se u drugom delu dana i u noći ka ponedelјku ponovo intenzivirati, naročito u delu od jugozapadne preko centralne Srbije do južnog Banata, gde će pasti od 10 do 25 cm vlažnog snega, lokalno i više. Na istoku i jugoistoku zemlјe uglavnom kiša", navodi se u upozorenju RHMZ.

