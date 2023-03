Delez Srbiji uručeno priznanje „Dobročinitelj“ Nagrada je dodeljena za društvenu odgovornost kompanije u prethodne tri godine

– Kompanija Delez Srbija dobitnik je ovogodišnjeg priznanja za društvenu odgovornost „Dobročinitelj 2023“.

Od podrške lokalnoj zajednici u borbi sa pandemijom koronavirusa, preko doniranja namirnica i razvoja prve platforme za donaciju hrane u Srbiji, pa sve do podrške UNICEF kampanji za prevremeno rođene bebe i obezbeđivanja finansijskih sredstava za opremanje neonatoloških jedinica u zemlji, Delez Srbija je kontinuirano razvijala društveno važne inicijative.

Doprinos kompanije u prethodne tri godine posebno se istakao u oblasti donacija hrane. Kako bi unapredila osmogodišnji projekat doniranja voća i povrća, Delez Srbija je početkom 2021. godine lansirala prvu digitalnu platformu za doniranje hrane u zemlji - "Tanjir po Tanjir“.

Ovaj trgovinski lanac do sada je donirao više od 6 500 tona hrane, a zahvaljujući ovom pionirskom tehnološkom rešenju put od prodavnica do krajnjih korisnika učinjen je transparentnijim i jednostavnijim. Tako danas namirnice iz Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop&Go radnji svakodnevno stižu do više od 14 000 korisnika humanitarnih organizacija širom Srbije, koje ih sada putem platforme mogu rezervisati samo jednim klikom.

„Delez Srbija je još od 2016. godine naš najveći oslonac u pružanju podrške socijalno ugroženim sugrađanima i ujedno naš najveći donator hrane u zemlji. Uz svakodnevne donacije voća i povrća, donacijom finansijskih sredstava za nabavku dva transportna vozila kompanija nam je pomogla da budemo još efikasniji u raspodeli potrebnih namirnica. Zahvaljujući novim vozilima omogućeno je da se hrana dopremi i do onih humanitarnih organizacija koje nemaju sopstveni prevoz, da se poveća broj prodavnica koje doniraju, kao i broj udruženja a samim tim i korisnika uključenih u ovu inicijativu“, rekla je Radmila Ivetić ispred Banke hrane Beograd.

Plaketu „Dobročinitelj“ je u ime kompanije preuzela Milica Popović, menadžer za korporativne komunikacije i javne poslove, ističući da se kompanija u sprovođenju društveno odgovornih aktivnosti uvek trudi da pažljivo osluškuje kako potrebe društva, tako i lokalnih zajednica i da im u tome često pomažu kolege iz prodavnica širom Srbije.

„Najlepši deo realizovanja ovakvih aktivnosti je kada znate da ste podršku pružili zaista tamo gde je najpotrebnija. Polazeći od toga da niko ne može da poznaje bolje potrebe konkretne lokalne zajednice od naših kolega koji žive i rade u njima, upravo oni su često naša najveća podrška. Tako su prilikom otvaranja novih strateških radnji prethodne godine, na njihov predlog novčane donacije uručene i Lokalnoj fondaciji Niš, Crvenom krstu Prijepolje, Opštoj bolnici Đorđe Joanović u Zrenjaninu, Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka iz Subotice i NURDOR-u“, rekla je Milica naglasivši važnost uključivanja svih aktera društva u cilju ostvarivanja društveno važnih inicijativa i da kompanija i u ovoj godini nastavlja sa pružanjem podrške na lokalu.

Delez Srbija se u 2021. godini priključila UNICEF kampanji „Tako mali da bi u srce stali“ u cilju pružanja podrške prevremeno rođenim bebama kao i kampanji „Spasimo hranu spasimo humanost“.

Tako je u okviru projekta „Tako mali da bi u srce stali“ Delez Srbija donirala finansijska sredstva koja su upotrebljena za modernizaciju i opremanje neonatalnih jedinica u Кragujevcu i Novom Sadu kao i stručnu edukaciju medicinskog osoblja. A donacijom više od tone namirnica, 1 000 000 dinara za pripremu paketa hrane ali i postavkom trajnih kutija za prikupljanje donacija građana kompanija je pružila podršku kampanji „Spasimo hranu spasimo humanost“.

U okviru kampanje ''Najbolje u Srbiji'', priznanje “Dobročinitelj” dodeljuje udruženje „Moja Srbija“, u saradnji sa Centrom potrošača Srbije i uz podršku Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije i Grada Beograda, a nagrada je rezultat sveobuhvatnog pocesa analize društveno odgovornog poslovanja svih kompanija koje su učestvovale na konkursu.

