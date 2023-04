DRŽAVA SRBIJA MNOGO ULAŽE, SADA TREBA I OVO DA URADIMO: Danica Grujičić najavila KO ĆE DOBITI POSAO i šta je u TRI REČI poručila

- Država Srbija ulaže zaista mnogo u zdravstveni sistem ovde, gde žive Srbi na Kosovu i Metohiji i prema Briselskom sporazumu, to je naša nadležnost. Predsednik Srbije je najavio, posle sastanka sa Srbima sa KiM u Raški da će biti zaposleno još 50 lekara i 50 sestara, to je sada najvažnije. Nastavljamo da radimo za naš narod i više, a sve što je neophodno od opreme dostavićemo hitno. Prioritet je skener za KBC Kosovska Mitrovica, to rešavamo odmah - izjavila je ministarka zdravlja prof. dr Danica Grujičić posle trodnevnog boravka na KiM.

Ona je tokom vaskršnjih praznika posetila zdravstvene ustanove u srpskim sredinama, najpre domove zdravlja u Kosovskom Pomoravlju i bolnice u Pasjanu i Gračanici, posle čega je istakla da su hitno potrebni novi lekari i osoblje:

1 / 7 Foto: Privatna Arhiva

- Raduje me da nema mnogo lekara na birou, međutim imamo puno medicinskih sestara koji čekaju na posao, posebno u Kosovskom Pomoravlju i na severu KiM. Svi imaju šansu da dođu do posla, ali prioritet će biti oni koji žive na KiM i tu vide svoju budućnost.

Posle obilaska KBC u severnoj Kosovskoj Mitro

vici kao poseban problem istakla je nehumane odluke administracije u Prištini da se prekida transport lekova i ugrožavaju životi pacijenata.

foto: Privatna Arhiva

- Ono sto je važno i na čemu radi predsednik i cela vlada je očuvanje mira i zaštita našeg naroda na KiM. Za ovaj narod se vredi i mora boriti - rekla je Grujičićeva koja je bila i u Orahovcu, Velikoj Hoči, Goraždevcu i Štrpcu, kao i svetinjama Gračanici, Visokim Dečanima, Pećkoj patrijaršiji i Svetim Arhangelima kod Prizrena.

Ministraka je navela da su Srbi sa KiM heroji koji opstaju na svojoj zemlji uprkos svim napadima i poručila: "Vraćam se uskoro!".

Kurir.rs