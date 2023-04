MINISTARKA GRUJIČIĆ NA KOSOVU: U planu je izgradnja bolničkog centra u Gračanici, moguća nova hirurška sala u Pasjanu

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas da je Srbima na centralnom Кosovu potrebna nova bolnica i da je u planu izgradnja bolničkog centra u Gračanici.

Ministarka Grujičić započela je današnji obilazak posetom domovima zdravlja u Kosovskom Pomoravlju i bolnici u Pasjanu, gde je najavila mogućnost proširenja te bolnice otvaranjem nove hirurške sale.

"Naravno da se ovde neće moći raditi veoma komplikovane hirurške operacije poput karcinoma jednjaka ili debelog creva, ali postoji veliki broj standardnih hirurških intervencija koje bi mogle, uz adekvatnu opremu, da se rade", kazala je ministarka.

Ona je prethodno posetila pojedine ambulante u sastavu Zdravstvenog centra Gnjilane u Kosovskoj Kamenici, Ranilugu i Gornjem Kuscu i konstatovala da bez obzira na to što su neki medicinski objekti do sada renovinari potrebno je obezbediti i dodatnu opremu.

foto: Privatna Arhiva

"Negde su aparati stari, negde ih treba zameniti. Ono što me raduje jeste to što je veliki broj aparata stigao iz donacija, što znači da su svi svesni da je zdravstvo nešto što je neophodno razvijati i dalje, da bi naš narod ostao ovde“, konstatovala je ministarka Grujičić.

Međutim, ono što se uvek posebno traži, to su kadrovi. To je prvo i najlakše što možemo da uradimo, posebno u delu preventivne medicine, dodala je ona.

"Mene, kao lekara, posebno raduje to što se u našim ustanovama koje pripadaju zdravstvenom sistemu Republike Srbije zaista leče svi. Bez obzira na naciju, pacijent je pacijent i ono čime se moje kolege ovde rukovode je Hipokratova zakletva i tako treba i da ostane, jer zdravlje pripada svima", kazala je ministarka.

Direktor Zdravstvenog centra Gnjilane doktor Zoran Perić izvestio je ministarku Grujičić o funkcionisanju zdravstvenog sistema u Kosovskom Pomoravlju.

"U poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući predsedniku Vučiću, koji je otvorio moderno porodilište u Pasjanu, narod u Pomoravlju opstaje i ima sve bolju zdravstvenu zaštitu. Zahvaljujući potpredsedniku Srpske liste Milanu Radoičiću i bivšem ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru u Zdravstvenom centru Gnjilane zaposlilo se više od 100 zdravstvenih radnika. Kancelarija za KiM pruža svakog dana neophodnu pomoć i logistiku. Od ministarke smo dobili uveravanja da će država i Ministarstvo zdravlja nastaviti kontinuitet u zapošljavanju, a dobićemo vredne aparate i sanitetska vozila", izjavio je dr Perić.

foto: Privatna Arhiva

Ministarka Grujičić je ocenila da je organizacija zdravstva na KiM dosta dobra i da je veoma važno to što su se zdravstveni centri održali do danas.

Apelovala je na sve da se ne prave granice kada je bolestan čovek u pitanju.

"Potrebno je da saniteti zaista imaju prednost, jer je u njemu bolestan čovek kojem je potreban odgovarajući transport, zato što ne može da ide svojim kolima", izjavila je ministarka zdravlja Danica Grujučić tokom posete Kosovskom Pomoravlju.

Grujičić je posetu nastavila obilaskom Lapljeg Sela i Gračanice, gde je istakla da je Srbima na centralnom Кosovu potrebna nova bolnica i da je u planu izgradnja bolničkog centra u Gračanici.

"Država Srbija ulaže zaista puno u zdravstveni sistem ovde gde živi naš narod na Кosovu i Metohiji i prema Briselskom sporazumu, to je takođe naša nadležnost. Mi ćemo nastaviti da radimo", navela je ministarka u Gračanici posle obilaska bolnice i dodala:

"Manje-više i opremljenost, ali kadrove su svi tražili. Evo tu je i odluka nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Кosova i Metohije da će biti zaposleno oko 100 novih zdravstvenih radnika. Ono što me raduje to je da nema velikog broja lekara koji su na birou posebno u Кosovskom Pomoravlju i takođe u Gračanici, tako da oni svi imaju šansu da dođu do posla".

Posle Pomoravlja i centralnog Кosova najavljeno je da će Grujičić obići Goraždevac i Štrpce, kao i Bolnički centar i Medicinski fakultet u severnoj Кosovskoj Mitrovici.

Ministarka zdravlja će u ponoć će prisustovati Vaskršnjem jutrenju u manastiru Gračanica koje će služiti raško-prizrenski vladika Teodosije, a očekuje se i da će posetiti manastire Visoki Dečani i Svete Arhangele kod Prizrena.

(Kurir.rs/RTS/Kosovo online)