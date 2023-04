"OVDE SE IGRA PRLJAVO" Repac: Otac nikad ne sme da to izgovori zbog TRAUMA DETETA! Advokat: U ovom slučaju mora se biti VISPREN

Gosti u studiju advokat Željko Simić i psiholog Snežana Repac razgovarali su u jutarnjem programu o slučaju Mašana Lubardu koga je supruga Jelena Abramović optužila da je bez njenog odobrenja i znanja odveo njihovo maloletno dete u Švajcarsku.

Kako majka tvrdi pasoš deteta je kod nje. Kako je moguće da je otac, bez saglasnosti majke i bez dokumenta deteta prešao granicu pojasnio je advokat.

- U međunarodnom pravu mora se biti vispren. Nikada niko ne pravi ovakav potez naglo, već ga priprema mesecima pre nego što se to desi. Moguće je da čak i dete ne napusti Srbiju. Bilo je situacija da otac kaže majci, u redu vratiću ga, ali pošalji mi pasoš, pa tek onda napusti zemlju sa detetom. Glavna stvar je da postoji procedura o otmici dece koja tačno definiše kako postupati kada nema sudske odluke o vršenju roditeljskog prava. A oni roditeljsko pravo vrše zajednički, jer nema ni privremene mere. Mi ne znamo ništa zvanično - rekao je Simić.

Ovo je situacija koja determiniše detetovu traumu za ceo život, nadovezala se Repac.

- Dete sve oseća i ovo će uticati na njegovu egzistenciju. Dete mora da oseća sigurnost kako bi raslo zdravo. Ono oseća nedostatak drugog roditelja. Ne znamo koji je motiv, a posledica može biti traumtaski obrazac i to je kao da je zlostavljano. Problem je osveta koja ide na štetu dece i da otac ne govori za majku da je psihopata, jer će dete to negde pročitati u budućnosti i time ostaje obeleženo do kraja života - kaže Repac.

Simić dodaje da se ne može izvući nikakav zaključak iz trenutnih informacija.

- Ovde se igra jako prljavo. Iz velike ljubavi dolazi do velike mržnje i nikad tu ne znamo ko je nevin, a ko je žrtva. Republika Srbija ima protokole šta se radi u ovom slučaju. Što pre se majka izjasni o vraćanju deteta, to će pre moći da joj pomogne država - kazao je Simić.

