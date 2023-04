KAKO ĆE IZGLEDATI VOĐENJE LJUBAVI ZA 100 GODINA? Evo da li će intimni odnosi biti samo VIRTUELNI ili se vraćamo STVARNOM SVETU!

Futurolog je objasnio kako će izgledati seks za 100 godina i napominje da će ga svi imati više. Kako će zabavljanje i brak izgledati 2123. godine, da li će biti mesta za romansu u stvarnom životu - daje svoja predviđanja Tom Čizrajt, futurolog i pisac.

Ostrvo ljubavi za one koji traže ljubav

Život nakon razvoda će izgledati sasvim drugačije nego sada. Samci koji traže ozbiljnu novu vezu moći će da se druže na planiranim sastancima za istomišljenike. S obzirom da ćemo mnogo vremena provoditi u virtuelnim svetovima, verovatno ćemo tražiti nove ozbiljne veze u stvarnom životu. Odmor od sastanaka za samce koji žele da se skrase postaće uobičajeni i funkcionisati pomalo kao „Ostrvo ljubavi“. A oni koji ne jure romantičnu vezu moći će da koriste sofisticirane robote kod kuće, za interakciju, bez potrebe za partnerom. Seks sa robotima će takođe biti češći, posebno nakon razvoda, za one koji ne žele drugu obavezu. Seks igračke će biti sofisticiranije i prihvatljivije, posebno za one koji nisu spremni za sledeću vezu. I linija između seks igračaka i seksualnih robota će se zamagliti, ali ćemo i dalje biti malo oprezni sa robotima koji liče na ljude.

Pravi svet se vraća

Za one koji žele neobavezan izlazak, prevlačenje po ekranu će zameniti tradicionalne večernje zabave. Tokom proteklih 12 godina, videli smo da su internet veze prešle sa izbora manjine na najpopularniji način povezivanja ljudi. Međutim, sofisticirana tehnologija je miljama daleko od ljudskog dodira. Očekuje se oživljavanje sirovih ljudskih odnosa - i mogli bismo ih više ceniti. Metaverzum će biti dominantan 2123. godine, sa više nivoa stvarnosti. Moći ćete da se uronite u virtuelnu stvarnost, ali možete i da se susretnete sa virtuelnim stvarima u stvarnom svetu kroz pametne naočare ili kontaktna sočiva. Provešćemo veći deo svakog dana u metaverzumu, u interakciji sa veštačkom inteligencijom i robotima koliko i sa stvarnim pojedincima. Ali metaverzum se i dalje neće takmičiti sa 'pravom stvari'. Što više vremena provedemo tamo, više ćemo ceniti fizički kontakt, ljudsku ljubav i empatiju. U 2123, kada nosimo pametne naočare 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bonton će biti da ih skinemo i da se u potpunosti usredsredimo na osobu sa kojom smo, slično kao da biste sklonili telefon u društvenom okruženju. Više ćemo ceniti one trenutke kada smo potpuno povezani sa ljudskim bićem.

Razvod obrađen skeniranjem palca

Od digitalnih bankovnih računa i hipoteka do deljenih onlajn muzičkih kolekcija i digitalne imovine, toliko sredstava u odnosima je već virtuelno, a to će se samo povećati tokom sledećeg veka. Ovo će zauzvrat olakšati mnogima da se pridruže i odvoje od veza bez opterećenja. U narednom veku, ako se par razvede, biće mnogo lakše podeliti stvari poput kuće i nameštaja. Imaćemo kompletan popis svih nekretnina i njihovu procenu uživo u bilo kom trenutku. Sva dokumentacija o braku takođe će biti digitalna. Skeniranje otiska palca ili čak očitavanje vašeg jedinstvenog otkucaja srca može zameniti potpis na venčanom listu. Sudovi će biti uključeni samo ako je podela izuzetno neuredna. Osećaj razvoda neće nestati, ali se pretpostavlja da ćemo novim terapijama i dubljim razumevanjem ljudskog uma bolje upravljati procesom.

Višestruki brakovi

Brak će takođe izgledati potpuno drugačije za 100 godina, jer će sve više i više nas želeti više partnera tokom života. Iako tradicionalni brak neće izumreti, verovatno ćemo videti više zabavljanja pre nego što se smirimo, a prosečna starost braka već raste. Nećemo se plašiti da imamo nekoliko važnih veza i kažemo našim partnerima 'Voleo sam te pre deset godina, ali se ne vidim sa tobom u narednih deset...' Na sličan način na koji možemo da imamo više od jedne karijere u životu, više brakova može biti norma. Ljudi će živeti duže i tri-četiri braka u životu neće biti nezapamćena.

Rađenje dece se odlaže

Veći deo ljudi će živeti duže i zdravije, što znači da će odlagati naseljavanje i rađanje dece. Već postoji značajna promena u godinama u kojima se parovi odlučuju za decu. A sa medicinskim napretkom, neće biti neobično da žene imaju decu u pedesetim, možda čak i kasnije. Odluka da nema dece takođe će biti češća. Kada digitalni svet bude tako ubedljiv i ispuni svaku fantaziju, ne samo seksualnu, više će odlutati u metaverzum. Posebno atraktivan za one koji ne žele da komuniciraju sa ljudima.

Roboti će osloboditi slobodno vreme

Monotoni zadaci svakodnevnog života kao što su plaćanje računa, kupovina hrane i servisiranje automobila odavno će nestati za ljude. To će biti poslovi robota. Uz više slobodnog vremena i manje napora u ljudskim odnosima, parovi će za 100 godina imati više vremena i energije jedno za drugo - i za seks. Do tada će rad od kuće postati norma, dajući parovima mnogo više mogućnosti da budu spontani, prenosi The Sun.

