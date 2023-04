SKANDAL! OSUĐIVANI KRIMINALAC SNIMAO SPOT SA OSNOVCIMA U UČIONICI: Evo kako je Kristijan Golubović dospeo u beogradsku školu

Bivši kriminalac i nekadašnji učesnik rijalitija Kristijan Golubović šokirao je javnost u Srbiji nakon što se pohvalio da je posetio jednu beogradsku školu, u kojoj je snimao spot sa hip-hop grupom Crni Cerak!

Golubović je objavio na društvenim mrežama video-snimak iz učionice OŠ „Ðura Jakšić“ na Kanarevom brdu, koji je razbesneo mnoge roditelji. Oni su burno reagovali, najavljujući čak i protest ispred škole.

- Vaš omiljeni profesor - stoji u opisu skandaloznog snimka Golubovića na kome se vide đaci koji sede u učionici, svi obučeni u crne majice sa obeležjem grupe Crni Cerak, dok Golubović sedi za katedrom.

- Ovo ćemo posle da stavljamo... To je ta čuvena učionica s decom sumnjivog rasta. Ajmo jednom „helooo“ - uzviknuo je Golubović dok su mu deca skandirala, na šta im on odgovara: „Degenerici i najveći debili u istoriji.“

Direktorka ove škole Tamara Jelić tvrdi za Kurir da nije znala da će u školu doći Kristijan Golubović.

Ministarstvo šalje prosvetnu inspekciju Osuđujemo zloupotrebu školskog prostora Ministarstvo prosvete navelo je za Kurir da su zatražili od prosvetne inspekcije da hitno izvrši nadzor u pomenutoj školi: Iako organi škole imaju pravo da autonomno donose odluke o korišćenju školskog prostora, Ministarstvo prosvete osuđuje svaku zloupotrebu školskog prostora, jer je škola mesto gde se stiču znanja i uči o društvenim vrednostima. Učionica nije mesto gde se koristi neprimeren rečnik i omalovažavanje. Škole, kao i sve aktivnosti koje škole realizuju u okviru obrazovno-vaspitnog procesa i vannastavnih aktivnosti, dužne su da neguju i razvijaju vrednosti poštovanja, tolerancije, empatije, nenasilne komunikacije. Zaposleni su u obavezi da kreiraju podsticajno i bezbedno okruženje za neometan rast i razvoj svakog deteta.

- Srna Lango me je zamolila da tokom raspusta ustupim školski prostor da Crni Cerak snimi spot protiv vršnjačkog nasilja i devijantnog ponašanja mladih. Tražili su samo učionicu i dogovor je bio da se to uradi tokom raspusta. Ta deca sa snimka nisu iz naše škole. Javili su se i rekli da iz tehničkog razloga ne mogu da dođu kad je dogovoreno i zamolili da to bude 19. aprila - priča Jelićeva.

Ona naglašava da učenici OŠ „Ðura Jakšić“ nisu imala nikakav kontakt s njima, kao i da su oni to uradili na drugom spratu škole i da nije bilo galame i incidenata.

- Zvala me tetkica i rekla da je došao Kristijan Golubović, odmah sam uzela taksi i krenula ka školi. Međutim, on je otišao pet minuta pre mene. On je navodno imao ulogu u tom spotu, ali to nama nije rečeno, nije rečeno ni Srni, koja me zamolila da im ustupim prostor. Neka deca u dvorištu su ga videla kad je odlazio i tražila su autogram i da se slikaju s njim - kaže direktorka.

Jelićeva navodi i da joj je žao zbog svega što se desilo, kao i da očekuje inspekciju.

- Ne pratim tu muziku, svakako je moja greška što nisam proverila, namera je bila dobra. Više je bila usluga na nekoliko sati za borbu protiv nasilja. Škola nije dobila novac za to niti su ti momci nudili pare - navodi ona.

Crni Cerak Kristijan je bio gost na snimanju Članovi grupe Crni Cerak kažu da Kristijan nije bio ni na kakvom predavanju ili u poseti školi, već kao gost na snimanju spota. Učionica je bila isključivo lokacija za snimanje, sa akterima koji nisu iz te škole i koji su za to dobili dozvole roditelja. Snimanje je sprovedeno za vreme nastave, najsuptilnije što smo mogli, bez prethodnog najavljivanja u javnosti. Hvala što brinete za decu - naveli su oni na Instagramu.

Psiholog Radmila Vulić Bojović ocenjuje za Kurir da je ovo zloupotreba par ekselans:

- Verujem da sama činjenica da se neko s takvim „renomeom“ nađe u školskom kompleksu, pogotovo ako je bez odobrenja, mada škola svakako ne bi ovo trebalo da odobri, govori da se mi nalazimo izvan ikakvog sistema, poretka ako deca bivaju izložena takvom jednom nepoštovanju osnovnih pravila. Škola je mesto za rad i učenje, a ne za neke druge aktivnosti. Ovo je pokazna vežba stepena ugroženosti društva - ne možemo da se oslonimo na norme i standarde, već svako može da radi šta hoće.

Pred kraj jučerašnjeg dana oglasio se i Kristijan:

-Ja ne znam kakva je poruka spota, i ne interesuje me iskreno. To je poslovna saradnja i ja uzimam novac za to. Ðacima od strane mene se šalje jasna poruka da se ne bave kriminalom.

