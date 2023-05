"NA DRUŠTVENIM MREŽAMA IMA I KVALITETNOG I OBRAZOVNOG SADRŽAJA!" Sagovornici Kurir TV: Na nama je da decu naučimo šta valja

Posle ubistva u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” i pojave profila podrške dečaku koji je ubio osam đaka i čuvara u ovoj školi, u Srbiji se pojavila i peticija da se ukine „Tiktok”.

Stručnjaci kažu da je društvene mreže teško kontrolisati, kao i da je njihova kontrola u nadležnosti njihovih vlasnika, s obzirom na to su privatne kompanije u pitanju, koji donose pravila o tome koje sadržaje će da objavljuju, a koje ne.

Gosti koji su obrazložili temu oko društvenih mreža i uticaja su dr Svetlana Belić Malinić, izvršna direktorka Fondacije "Obrazovanje za Srbiju" i prof. Goran Kunjadić, specijalista za sajber bezbednost.

foto: Shutterstock, Kurir

Kunjadić je rekao da je teško naći balans oko sajber kriminala i da jedna država ne može da utiče na politiku globalne kompanije.

- Postoji odgovornost kompanije, treba imati u vidu da su te mreže pod privatnim vlasništvom i one same definišu pravila svog postojanja. Naravno, moraju biti u skladu sa zemaljama u kojima posluju, ali je svakako teško uskladiti to, jer su društvene mreže globalno rasprostranjene. Teško je naći balans oko sajber kriminala zato što važe različiti zakoni u različitim zemljama. Sve mreže imaju metode kontrole o sadržaju govora mržnje, vređanjanja i generalno lošeg sadržaja. Fejsbuk će vas banovati ukoliko imate komentare koji su uvredljivog karaktera. Država, a pogotovo naša, jako teško može da utiče na politiku same društvene mreže - započeo je Kunjadić.

01:08 NA DRUŠTVENIM MREŽAMA IMA KVALITETNOG I OBRAZOVANOG SADRŽAJA! Sagovornici Kurir TV: Suzbijanje sajber kriminala ima OVAJ problem

Belić Malinić je rekla da društvene mreže imaju i kvalitetan sadržaj:

- Deca nisu u problemu ukoliko umemo da im podignemo svest o tome šta je dobro, a šta nije. Na ovaj problem bi trebalo gledati pedagoški, psihološki i sociološki. Priča se da postoji negativan uticaj društvenih mreža i da deca tamo svašta vide, ali tamo ima mnogo zaista kvalitetnog i obrazovanog sadržaja. Smatram da je previše fokusa na ono šta je negativno, a zapostavlja se sve ono pozitivno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs