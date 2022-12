DOŽIVELA SAM NASILJE KAD SAM SE RAZBOLELA! Aleksandra Mladenović progovorila o SAJBER ZLOSTAVLJANJU! Išla sam kod PSIHOLOGA

Od prvog pojavljivanja na estradnoj sceni pa do sada Aleksandra Mladenović trudila se da nadmaši sebe, ali je svojevremeno naišla na žestoke osude zbog fizičkog izgleda, zbog kojih je jedno vreme i psihički klonula.

Naime, pevačica se pre dve godine našla na meti ozbiljnih kritika i negativnih komentara da više ne liči na sebe, da je preterala sa botoksom, a sad je otvoreno govorila o bolnoj temi - sajber nasilju zbog kog je i završila kod psihologa.

- Bila je korona i dobila sam hormonski disbalans, zdravstveno sam bila loše i to se odrazilo na moju kilažu. Posle toga sam se pojavila kod Ognjena Amidžića u emisiji, i tad su krenuli komentari da sam preterala sa botoksom. Ne volim ni da pričam o tome, to me je tada baš povredilo. Doživela sam sajber nasilje i to sam baš teško podnela - počela je da priča.

- Nisam umela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razbolela, da nisam bila dobro zdrastveno. To me je baš povredilo! Nakon toga sam razgovarala sa psiholozima, stručnim ljudima i sad ništa ne može da me povredi - ispričala je Aleksandra u emisiji „Zvezde Granda Specijal" u kojoj je gostovala sa bivšim dečkom i kolegom Urošem Živkovićem koji se takođe svojevremeno našao na meti hejtera na internetu.

- Društvene mreže služe za sajber mangupe i za ljude koji sede u četiri zida i pišu svašta, vređaju. Nama koji moramo da funkcionišemo sa društvenim mrežama, to ume da nas pogodi. Bolje se živelo bez mreža, iako nam to znači za posao, ali privatno nam donosi mnogo više nelagoda. Ja bih sve to pogasio, ali moram zbog publike da imam nalog i da ih obaveštavam gde mogu da me slušaju - rekao je Uroš, sa čim se Aleksandra složila.

- Ja sam posle tog perioda jako sazrela. Stavila sam sebe na prvo mesto i više me ne zanima šta će ko da kaže i da napiše. Naučila sam da volim i da poštujem sebe - zaključila je Aleksandra.

