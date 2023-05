"NAPADAČICE NA PORFIRIJA TREBA DA SHVATE DA JE VREME DA STAVE TAČKU" Aleksandar Raković: Napadi na patrijarha čisto politikantstvo

Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve počeo je juče liturgijom u Hramu Svetog Save na Vračaru koju je predvodio patrijarh Porfirije.

Danas počinje radni deo u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Šta se očekuje da budu teme sabora SPC, istraživala je novinarka Kurir TV Ivana Jovanović sa svojim sagovornikom, istoričarem Aleksandrom Rakovićem.

- Danas je utvrđivanje dnevnog reda, potom teme koje je pripremio Sveti arhijerejhski sinod. One će ići na razmatranje, a potom idu i ostale teme koje se tiču eparhijskih arhijereja i života Srpske pravoslavne crkve po eparhijama na prostorima na kojima je SPC. Naravno, jedno od pitanja koje nikako ne može da se zaobiđe je kosovsko-metohijsko pitanje. Pored toga jedna od tema biće crkveno pitanje u Makedoniji. A za ostalo ćemo videti koja pitanja će biti stavljena na dnevni red - objasnio je Aleksandar Raković.

Novinarku Ivanu Jovanović da li je crkva pred većim izazovima u odnosu na ranije, s obzirom na to šta nam se sve dešava u poslednje dve godine.

- Ovo su uobičajeno teški zadaci za SPC jer nijedan period u istoriji njenog delovanja nije bio lak. Nismo imali sreću da budemo na prostorima gde bi delovanje SPC moglo da bude lako. S tim u vezi, izazovi su veći, ali su i zadaci veći. SPC je uspeča da sačuva identitet srpskog naroda na prostorima gde srpski narod živi tokom prethodnih vekova. To je veliki uspeh i nastavak njene misije, kako očuvanja pravoslavne vere, tako i srpskog identiteta - smatra Raković.

Kako je rekla novinarka Kurir TV, i sam patrijarh Porfirije bio je izložen napadima.

- Napadi na patrijarha Porfirija su ispod svakog nivoa. Oni su tendenciozno usmereni da se naruše autoriteti o našem društvu, verovatno i da se poremete odnosi muškaraca i žena, da se poremete porodični odnosi. Takvih napada je bilo i pre 7-8 meseci, kada je patrijarh govorio na molebanu u Beogradu. Vidimo da su ovi napadi sličnog tipa i uglavnom od istih ljudi. Tome ne treba pridavati poseban značaj s obzirom na to da ih treba smatrati politički obojenim. To je politikantstvo, ništa drugo. To se vidi i po tome što izvestan broj napadača poziva na demonstracije protiv SPC tokom spasovdanske litije. A Spasovdanska litija se održava upravo za mir i za našu decu, u spomen stradalima u tragedijama u Beogradu i Mladenovcu. Krajnje je neprimereno sve što se dešava sada. Najbolje je da napadači, odnosno napadačice kako bi one u rodno senzitivnom žargonu želeli sebe da nazovu, same shvate da je vreme da stave tačku na sve ovo - zaključio je Raković.

