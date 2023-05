VIRUSOLOG O SIMPTOMIMA I PREVENCIJI KOKSAKI VIRUSA: Javlja se kod dece zbog prljavih ruku, ostaje na svim predmetima (VIDEO)

U Beogradskim vrtićima, prema saznanjima Kurira, pojavio se koksaki virus.

Ovaj virus, bolest prljavih ruku inače najviše pogađa decu predškolskog i školskog uzrasta.

A koliko su zapravo mališani ugoženi i koji su simptomi koksaki virusa kod dece, za Kurir televiziju je odgonetnula prof. dr Nada Kapulica, virusolog.

- To je nova priča o starim virusima. Koksaki virusi su stari preko 70 godina, a to su virusi koji su svuda oko nas prisutni. Najčešći periodu kada se ovaj virusa javlja jesu leto i početak proleća. Ti virusi se unose orofekalnim putem, odnosno prljavih ruku. Zaražene osobe su takođe i infektivne. Virus je izuzetno rezistentan u spoljašnoj sredini, samim tim se može zadržati na svim predmetima u blizini obolelog. To je infekcija u kojoj sigurno morate voditi računa o higijeni - započela je Kapulica.

Potom se osvrnula na simptome koksaki virusa:

- Virusi su, pre svega, rekla bih bezazleni jer se većina infekcija završava bez ikakvih ili sa malo simptoma. Značajno je da ulazi preko usta i razmnožava se u grlu, a odatle može da prodre u srce, centralni nervni sistem, koža... Preventiva je prati ruke i brinuti se o higijeni.

