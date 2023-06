POLICIJSKI SINDIKAT APELUJE NA GRAĐANE: Iskoristite šansu i predajte oružje, smanjimo potencijalne tragične posledice!

Akciju dobrovoljne predaje oružja, sem državnih organa, podržali su brojni društveni subjekti, mediji i organizacije. Sindikat Ujedinjeni kolektiv policije poziva građane da iskoriste poslednjih 10 dana akcije i reše se oružja koje poseduju.

- Zahvalili bi se svima u ime sindikata Ujedinjeni kolektiv policije na dobrovoljnoj predaji oružja što u legalnom što u ilegalnom vlasništvu, ali s obzirom da se fokus sa ove teme premestio na neke druge, ispred našeg sindikata molimo ljude da do 8. juna predaju svo oružje koje drže u nelegalnom posedu - apeluje Dragan Petrović, predsednik sindikata. - Zbog svoje a i zbog sigurnosti vaših ukućana molimo vas da se odazovete ovom apelu i izbegnete krivičnu odgovornost. Posle prvog apela nadležnih jasno je da su se ljudi odazvali, ali s obzirom na to da kampanja jenjava usled dnevno političkih tema na nama je da vas ponovo pozovemo da iste predate dok je to moguće, a bez bilo kakvih posledica. Nadamo se da ćemo dopreti bar do nekih koji se još uvek dvoume u vezi predaje oružja. Dosta je bilo,molimo vas zarad svih da jednom za uvek smanjimo zlo koje potencijalno vreba - navodi Petrović.

Dragan Petrović foto: Kurir

(Kurir.rs)