OGLASILA SE MAJKA DEVOJČICE UBIJENE U RIBNIKARU: U trenutku kada deci treba zajedništvo Kesić podržava podelu! POĐIMO SVI OD SEBE

Milanka Negić, majka devojčice ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, oglasila se na društvenim mrežama, gde je apelovala da je potrebno srediti društvo i reformisati obrazovanje tako da škola više ne bude "muka". To, kako je navela, treba da budu glavni ciljevi.

Ona smatra da je "izgradnja memorijalnog centra na mestu stradanja takođe izuzetno važno na putu izlečenja ovog društva, da služi i kao pomen i kao opomena". Navela je da u vezi s gradnjom memorijalnog centra još ništa nije konačno odlučeno i da tek predstoji borba.

Milanka Negić foto: Nebojša Babić

- A bitno je, jer evo npr. Zoran Kesić najoštrije osuđuje rušenje škole i nada se tako nešto nikom neće pasti na pamet, a stoji na bini kao glasnogovornik i obraća se društvu i mladima na protestima, okupljenim nakon ove tragedije tugom i zabrinutošću za društvo, na prvom mestu (jer ako to nije iskonski razlog okupljanja, onda bolje da se svi raziđu i odu kućama). Kesić na svom primeru pokazuje da nije spreman da vidi dalje od svog nosa, on "sluša svoje dete, koje želi da ide u tu školu" i taj stav zauzima u trenutku kada je društvo ovako surovo pogođeno i vapi za solidarnošću. U trenutku kada deci treba zajedništvo, svoj deci, on podržava podelu. Naravno da ima pravo na svoje mišljenje, ali ako su Kesići ti koji nas vode u "promene", nikakve suštinske promene se neće desiti - navela je Negićeva i dodala:

- Problem je u našem društvu, razorenom i bolesnom, kome od zajednice nije ostalo ništa osim definicije. Problem su ljudi, te svaki pojedinac koji želi "promene" kako se ovo nikada vise ne bi ponovilo, treba da pođe najpre od sebe, da dobro razmisli kakav sistem vrednosti želi da postoji u ovom društvu, pa zatim da se preispita i shvati gde greši, šta sam može da uradi bolje i bude spreman da se ponaša u skladu sa tim principima, da promeni sebe na bolje, pa će i društvu biti bolje. Nije mnogo ni teško, treba krenuti od zapovesti - voli bližnjeg svog, ne ubij, ne kradi, ne čini preljube, ne poželi nista tuđe, te poštovati osnovna načela civilizacijskog društva - da su svi ljudi rođeni jednaki, zabrana diskriminacije (uključujući i po osnovu političkog uverenja, što se često zaboravlja) i zabrane kršenja i povrede tuđih prava, ali i zabrana zloupotrebe (svojih) prava. Ne treba zaboraviti da se svojim pravima čovek može služiti sve dok ne vređa ili ne krši tuđa prava. Tako nečije pravo na slobodu govora ne može biti vršeno tako da krši nečije pravo na lični integritet. Sve je to zaboravljeno u ovom društvu, i kršenja osnovnih civilizacijskih načela i zloupotrebe prava su vidljive u svim njegovim delovima, bez obzira na boje i uverenja.

foto: Nemanja Nikolić

Kako je na kraju navela, "čovek je socijalno bice, koje pripada užoj zajednici (porodici), pa malo širim zajednicama (mesto u kom živi, škola, grad), pa tako do društva u celini kao najširoj zajednici."

- Ako pojedinac ne poštuje zajednicu i ne vodi računa o njenim interesima na prvom mestu, društvo ne može opstati - napisala je Milanka Negić.

Ona je uz ovaj komentar postavila i emisiju u kojoj je o stanju u društvu posle tragedije na Vračaru govorio i psiholog Aleksandar Baucal.

Kurir.rs