ŠTA ĆE BITI S "RIBNIKAROM"? Apel majke ubijene devojčice uskoro bi mogao da dobije epilog: Škola pred DETALJNOM REKONSTRUKCIJOM

"Od kada se dogodio zločin 3. maja- za mene "Vladislav Ribnikar" više nije škola!" - kaže u ispovesti za Kurir Milanka Negić, majka 13-godišnje Sofije, koja je ubijena u školi na Vračaru.

Ona dodaje i da je škola tog dana uništena i da nijedno dete tamo više ne bi trebalo da kroči da bi pohađalo nastavu.

Predlaže da se na tom mestu napravi memorijalni centar. Smatra da školska godina mora odmah da se prekine u celoj zemlji kako bi se pokazala solidarnost, a ne da se nastavi s pokušajima da se sve ovo "normalizuje".

Šta če biti sa školom Ribnikar, ali i da li treba menjati sistem obrazovanja, voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević razgovarala je sa Dragim Lukićem, članom Veća za obrazovanje GO Vračar i Ivanom Borić, osnivačem Centra za prevenciju i borbu protiv nasilja i trenerom za lični razvoj, dok se u program ključula i Biljana Grbović, savetnica za roditeljstvo.

- Danas sam čuo za predlog Sofijine majke. Vlada je preuzela sve aktivnosti posle tragedije, čak i posle incidenta u Trsteniku Ministarstvo prosvete sprema izmenu u zakonodvstvu kad je reč o nasilju u školama. Brzo će se izaći s predlozima. Mi dve godine imamo građevinsku dozvolu da se sredi škola "Vladislav Ribnikar". Jeste to Krvava bajka, tugujemo već dve nedelje i gledamo šta da radimo. Školska godina treba da se završi. U "Ribnikar" je došlo dosta stručnjaka, danas imamo sastanak u opštini da pomognemo deci da se prevaziđe ovakva situacija. Svi smo zatečeni, taj mali nam je poremetio državu, sistem vrednosti tog 3. maja. Ja bih da se napravi spomen soba i memorijalni centar, ali nemamo prostornih kapaciteta za nove škole na Vračaru. Moglo bi se nekako rešiti, da bude to i mesto za ekskurzije, da učimo decu vrednostima i šta se desilo tu - kaže Dragi Lukić.

03:41 ŠTA ĆE BITI S RIBNIKAROM? Apel majke ubijene devojčice uskoro dobija epilog: Škola pred detaljnom rekonstrukcijom

Procedure o vršnjačkom nasilju su dobre, smatra Dragi Lukić.

- Protokol po kome se radio je dobar. Ranije smo imali da nastavnik posle četiri sata predavanja, peti čas ispituje. Onda smo uvođenjem skandinavskog metoda, da nastavnik ispituje pola odeljenja na času, ali ne mogu svi nastavnici da zauzdaju galamu i aktivniju nastavu. Onda se desi mali postotak učenika koji ne mogu da postignu, uzmu privatnog nastavnika, pa roditelji to ne mogu da finansiraju - istakao je Lukić.

Za kraj, sagovornica Kurir TV ispričala je svoja iskustva i kako ona vidi današnju decu.

- Ne mogu nastavnici da vaspitavaju decu, ao kod kuće to nemaju. Nema telefona na nastavi, slušajte decu. Učenici su prevazišli učitelje, gledaju nas u oči i lažu nas. Oni pričaju priču koju želim da čujem, onda im objasnim da im ja nisam mama i tek tad dođemo do iskrenosti. Podržavam disciplinu da se zna ko je dete, a ko roditelj. Onda kažu da je dete ubica to uradilo jer je hteo da povredi mamu. Hajde da oko jedne teme budemo ujedinjeni i da iskorenimo nasilje prevencijom - dodaje Ivana Borić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs