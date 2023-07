POLICIJSKI PAS OKI NAPRAVIO POMETNJU U STUDIJU! Jedan je od najboljih tragača, a samo zbog OVOGA ĆE SVE URADITI (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ističe da su policijski psi, svojom odanošću i profesionalizmom, neustrašivi saveznici u očuvanju bezbednosti građana. Oni su deo elitnih policijskih snaga i pružaju veliki doprinos u radu policije.

U jutarnjem programu, Saša Pejčić i Marko Mačar, komandiri odeljenja u četi vodiča službenih pasa Posebne jedinice policije, Policijske brigade i policijske uprave za grad Beograd, zajedno sa službenim psom tragačem Okijem, podelili su zanimljive priče o sposobnostima ovih pasa i njihovom radu u otkrivanju kriminalnih radnji.

Obuka službenih policijskih pasa započinje već u najranijem dobu šteneta, nakon odvajanja od majke.

- Okijev najveći motiv je loptica. Što se tiče obuke službenih policijskih pasa u policijskoj brigadi krećemo bukvalno od najranijeg doba. To je bukvalno prva dva meseca kada se štene odvoji od majke. Krećemo sa obukom odnosno spremanjem za njegovu buduću namenu gde je jako bitno da pas ima dobru socijalizaciju i dobro razvijene plenske nagone. Ovaj pas je konkretno u nameni psa tragača, a to je pas koji je obučen da prati trag čoveka. Koristimo ga u situacijama kada imamo izgubljena lica, traganje za izvršiocima krivičnih dela i u urbanim uslovima - rekao je Mačar.

Važno je napomenuti da policijski psi ne moraju biti određene rase, već se koriste različite vrste pasa u skladu sa dostupnošću na tržištu.

- Nije neophodno da to budu rasni psi. Mi koristimo pse koji su nam na tržištu najdostupniji. Počev od rasnih pasa tu su nemački ovčar, belgijski ovčar, labrador, retriver, čak i neke vrste ptičara cunjevaca koji su zgodni i imaju neke predispozicije za izvođenje nekih poslova. To su neke rase koje već imaju afinitete ka tome i nama je to neophodno da bi svoje neke istinske nagone kroz taj rad ispoljili. Mogu biti i mešanci samo je bitno da imaju dobru psihu i volju. Da bi procenili to, vrše se testovi koji nisu nimalo laki. Oni pored svojih prirodnih nagona moraju da imaju volju za radom i da konstantno iskazuju volju da rade sa čovekom - otkrio je Pejčić.

