TROPSKI TALAS NE POPUŠTA, DANAS I DO 40 STEPENI: RHMZ upozorio na vrućine i najavio raslađenje! Evo šta nas čeka do kraja sedmice

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, sa maksimalnim temperaturama do 37 stepeni Celzijusa, lokalno i do 40, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i upozorio na tropske noći u velikim gradovima.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu i istoku Srbije pojačan, severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 33 do 37.

U Beogradu danas sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 24, a najviša oko 35.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

"Prognozirani dnevni maksimumi danas su od 33 do 37 °S. Od srede će najtoplije će biti na jugu zemlјe, gde će uz pretežno sunčano vreme maksimalne temperature dostizati u većini mesta od 34 do 38 °S, a lokalno i do 40 °S. U severnim, a delom i u centralnim krajevima će sa čestim prodorima malo svežijeg vazduha iz srednje Evrope temperature biti niže za 4 do 7 stepeni, a uz lokalni razvoj oblačnosti, biće uslova i za plјuskove sa grmlјavinom, ponegde praćene gradom i olujnim vetrom.

Najveća verovatnoća za pojavu nepogoda je u sredu krajem dana i tokom noći (19/20. jul), kao i u petak i subotu posle podne i uveče (21. i 22. jul).

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature

Danas i sutra, kao i u petak i subotu dnevni maksimumi kretaće se od 34 do 37 °S, dok će u ostalim danima biti manje toplo", stoji u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura, izuzev Bačke, Banata, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije gde je upaljeno žuto upozorenje.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navode iz RHMZ.

Vreme narednih dana

U sredu sunčano i vrlo vruće, ponegde blizu 40°C. Popodne i krajem dana će doći do lokalnog razvoja oblaka koji može uzrokovati pojavu lokalnih pljusakova sa grmljavinom. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale.

Minimalna temperatura od 18°C do 24°C, a maksimalna od 36°C do 39°C. Uveče ponegde lokalni pljuskovi i osveženje. U četvrtak malo manja vrućina i sunčani periodi sa razvojem oblaka koji mogu uzrokovati ređu pojavu lokalnih pljuskova. U petak i subotu vrlo toplo, a u nedelju još jedno blago osveženje uz manju vrućinu.

