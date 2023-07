"VIDEO SAM SVOG ŠKOLSKOG DRUGA ZAROBLJENOG SA DECOM": Vatrogasac sam peške krenuo u akciju spasavanja tokom RAZORNE OLUJE u Srbiji

"Javili su mi da je drvo palo na kola u kojima su bili žena i dvoje dece. Pokušao sam da što pre dođem do njih, ali kolima nisam mogao da prođem. Krenuo sam kroz šumu, kroz ono šta je ostalo od nje. Drveće je palo na brojna vozila, kretanje je bilo otežano. Kada sam stigao do reke video sam da nije bilo zarobljeno troje, već desetoro. Dve porodice sa decom, od kojih najmlađe dete ima samo dve godine"

Ovako započinje svoju ispovest o Marko Kukuruzović komandir Vatrogasno-spasilačke jedinice u Beočinu koji je juče tokom superćelijske oluje iz šume spasio 10 osoba. Ovaj vatrogasac heroj sam je, peške, krenuo u potragu za porodicama koje su bile zarobljene u šumi tokom jezivog nevremena u Srbiji, a kako kaže u glavi mu je samo bilo da budu dobro.

foto: Kurir

- Dobio sam dojavu da su žena i dvoje dece zarobljeni u šumi, da je drvo palo na njihov auto. Nisam imao pojma da je tamo njen suprug i još jedna cela porodica. Krenuo sam peške kroz šumu, a na putu do njih zaticao sam strašne scene. Ne možete da verujete šta je ostalo od šume. Kola na koja je palo drvo, zamagljena stakla, zaključane brave, ne mogu da vidim da li je neko unutra. Probijao sam rupe na šoferki kako bi se uverio da nema nikoga. Svaki objekat na koji sam nailazio sam gledao, ispod svakog drveta sam proveravao da li ima nekoga, a mnogo je drveća popadalo - priseća se Kukuruzović.

Tokom oluje nije dozvolio da ga obuzme strah

Prema njegovim rečima, na sreću su svi uspeli da se spasu. Nije naišao ni na jednog povređenog, niti nastradalog. Kako objašnjava, put kroz šumu od naselja je dug dva kilometara. Za sve to vreme bio je na telefonskoj vezi sa ženom koja je prijavila da je zarobljena u šumi.

- Razmišljao sam da što pre stignem do njih, razmišljao sam o deci da budu dobro, ali nisam dozvolio da me obuzmu panika i strah. Kada se malo smirila oluja i kada je postalo bezbedno rekao sam im da krenu polako ka Dunavu i ubrzo sam stigao do njih. Tada sam video dve porodice sa decom uzrasta od dve do 12 godina. Bili su mokri, bosi, u panici...Tada sam video i svog školskog druga koji je bio zarobljen sa decom. Bio sam u čudu, a onda mi je bilo drago da ga vidim, pao mi je kamen sa srca što su svi dobro. Izveo sam ih iz šume na čistinu - priča ovaj hrabri vatrogasac.

Adrenalin jači nego ikada

Kako kaže, tokom spasavanja porodica adrenalin mu je bio toliki da nije bilo prepreke koju ne može da pređe. Međutim, svoj čin ne gleda kao herojstvo, već kako kaže: "samo je radio svoj posao".

- Ja posao vatrogasca radim 15 godina ali nikada nisam video ovako nešto. Nikada nisam video da priroda ovako nešto uradi - rekao je on.

Kurir.rs/Blic