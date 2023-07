"ONO ŠTO ĆU VAM SADA REĆI BIĆE RAZOČARAVAJUĆE" Poznati klimatolog: Topla i hladna vazdušna masa nemaju NIKAKVE VEZE sa olujama

Milan Stevančević klimatolog, gostovao je u emisiji "Puls Srbije" povodom strašnih vremenskih neprilika kojima smo svedočili u Srbiji u proteklom periodu.

Još jedna oluja ostavila je trag za sobom. Građani se uz pomoć stručanjaka sve više upoznaju sa ovom fenomenom.

foto: Kurir tv

Preovladava strepnja da ćemo i ubuduće morati da živimo sa jakim olujama koje se u stručnim krugovima nazivanju superćelijskim.

foto: Printscreen/TikTok

Moramo da se okrenemo Suncu, siguran je Stevančević koji kaže da se ovakve oluje javljaju jednom u 10 godina, a Sunce je jedini izvor energije.

- Bez Sunca ne može ni vetrić da pirka. Energija koja dolazi sa sunca je u obliku čestica i ulaze u atmosferu na dva načina. Posle prodora kroz magnetnu odbranu zemlje, jedad deo čestica ulazi kroz severni magnetni pol i gura deo vazdušne polarne mase ka nama i u tom hodu gubi energiju, pa su kod nas oluje lakše a grad je otprilike oko 1 centimetar - započinje razgovor Stevančević.

04:47 NEVEROVATNA TEORIJA CENJENOG KLIMATOLOGA MILANA STEVANČEVIĆA O VREMENU KOJEM SVEODOČIMO: Ovo je proizvod NEMATERIJALNOG SVETA - a ne fizičkog i EVO ZBOG ČEGA

Te čestice kada dođu na našu teritoriju, nastavio je, spuštaju hladne magnetne mase na našu Zemlju sa velikih visina.

- To su temperature koje ne mogu da dođu sa Severnog pola nego direktno sa velikih visina, i zato ovi orkani imaju primesu tornada. Gore je levak velikih dimenzija i on se sužava sa povećanjem gravitacione sile i u tom vrtlogu dešava se sve! I grad i kiša i vetar, to je taj oblik oluje koji je faktor rizika. Ne samo fizički elementi nego i po zdravlje ljudi - pojašanjava Stevančević.

Upozorio je da će ono što bude ispričao biti razočaravajuće.

- Razočaraću vas sada, dolazak tople i hladne vazdušne mase nema nikakve veze sa ovim. Ta "deskripcija" potiče od pre 2.500 godina. Nova nauka počiva na elektromagnetici, a ne na fizici! Elektromagnetika je nauka nematerijalnog sveta, a fizika materijalnog, sve nepogode javljaju se u nematerijalnom svetu. Postoje dve nematerijalne sile koje vladaju, ne na Zemlji, nego u Univerzumu - siguran je Stevančević.

On je ispričao da je vulkan na Suncu izazvao ove promene. Ono što se dešava - globalno - opisao je sledećim rečima:

- Da bi vreme postalo faktor rizika mora da postoji ekstremna energija. Ta energija može biti termalna, kinetička tako da kada čestice uđu u atmosferu one stvaraju orkanske vetrove, a da bi se sve to desilo mora se složiti više parametara. Ovo je sve predznak mogućih nevolja na zemlji. Pre desetak dana je na vidljivu stranu Sunca došao jedan vulkan koji je dimenzija kao tri zemljine lopte i to je predznak mogućih nevolja na Zemlji. On kada se usmeri ka nama to je ogroman faktor rizika! - upozorio je Stevančević.

Ti vulkani izgledali su ranije kao pege, ali sada, tvrdi Stevančević, kada su sateliti prišli bliže to su vulkani na Suncu, a ne pege.

- Sada možemo videti kakvi oni erupciju daju i to ne samo erupciju nego i koji je hemijski sastav. U ovom slučaju imali smo ogromnu erupciju kiseonika, koja kada prodre na užareno područje ona raspiruje plamen. Kiseonik sa vetrom. Vetar ne nastaje pritiskom, već silom količine kretanja sunčevog vetra - rekao je Stevančević.

Kurir.rs

