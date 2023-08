Mihajlo Gajić, ekonomista gostovao je u jutarnjem programu Redakcija, u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Reč je o indeksu britanskog magazina Ekonomist prema kojem se procenjuje "pristojnost za život".

Šta se sve gleda od parametara o gradovima koji su povoljni za život, Gajić je obajsnio ukratko.

02:26 POSTOJI 5 STUBOVA PO KOJIM SE GRADOVI OCENJUJU KAO POVOLJNI ZA ŽIVOT Gajić o oceni Beograda britanskog magazina Ekonomist

On ističe da se istraživanja prave kao baza za zaposlene koji treba da borave u tim gradovima.

- Što je bolji opis gradova za život, to je manji bonus na platu koji poslodavci moraju da odvoje za zaposlene ukoliko je grad povoljan za život. To su 5 različitih stubova: kultura i zabava, zdravstveni sistem, obrazovanje, stabilnost i bezbednost i javna infrastruktura. U domenu obrazovanja to su tri stuba koje prate; dostupnost privatnog obrazovanja, zatim kvalitet privatnog obrazovanja i treće su strandardni pokazatelji obrazovanja u zemlji... - rekao je Gajić.

