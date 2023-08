"VELIKI BROJ DECE NIKADA NEĆE BITI PRONAĐENO" Raković: Reagujte kad vidite dete da vrišti na ulici, u suprotnom I VI STE SAUČESNIK

Maja Raković, generalni sekretar IBSSA-Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, koja je, osim Igora Jurića, takođe upoznata sa nestankom 20-godišnjeg Dimitrija Ivanovića iz Kruševca je upoznata sa slučajem i lično poznaje majku nestalog dečaka.

foto: Kurir tv

Ona je danas gostovala u emisiji Puls Srbije i podelila svoje viđenje ovih događaja u Berlinu i generalno situaciju u Srbiji kada je pitanje efikasno pronalaženje nestalih osoba.

Istakla je da su jako važne prave informacije i da onaj koji da neispravne informacije pokazaće se kao saučesnik.

- Vizualna identifikacija je vrlo važna pri traženju nestale osobe. Brza podela informacija je vrlo važna nakon prijave nestanka osobe. Kada govorimo o nestancima postoji veliki broj mladih i dece koji nikada neće biti pronađeno - istakla je Raković, nakon čega je apelovala na roditelje da nikada ne ostavljaju decu samu:

- Nestanci dece i mladih dešavaju se munjevitom brzinom. Prosto moramo pričati razumljivim jezikom. Došlo je vreme odmora, bazena, apelujem na roditelje da svoju decu ni u kom slučaju ne ostavljaju same na plažama. Apsolutni alarm stavljam na to! Kriminalne organizacije su vrlo spremne i organizovane, a gde će najlakše nestati dete nego negde u stranoj sredini - rekla je Raković.

Ona je posebno podvukla važnost tačnih informacija.

- U ovim situacijama kao što je sa Dimtrijem jako su važne prave informacije

Još jednu stvar je nazval vrlo važnom:

- Jako su važne prave i tačne informacije. Svaka informacija koja je neistinita i svako ko je dao takvu informacija pokazaće se kao saučesnik. Ljudi su navikli da okreću glavu. Ako vidite dete koje plače i vrišti i šutira onog koji ga drži za ruku, ne možete biti nemi na to. Priđite i vidite da li je to roditelj, i ako je dete potvrdilo onda u redu, ali ako nije, vi ćete to prijavite, jer ako ne odreagujete vi ste saučesnik - upozorila je Raković. Kurir.rs

