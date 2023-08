"IMPLEMENTACIJA AMBER ALERTA IDE PREMA PLANU" Igor Jurić za Kurir TV otkrio: Ovo se pokazalo izuzetno u zemljama gde VEĆ POSTOJI!

Poslednjih dana potresle su nas vesti o nestanku dvoje mladih u inostranstvu, kao i jednog dečaka u Srbiji. Katarina Stambolić (15) nestala je u Čikagu, David Šerifović (12) u Beogradu, dok je Dimitrije Ivanović (20) iz Kruševca nestao pre četiri dana u Berlinu, a njegova majka moli za pomoć kako bi ga pronašla. Ona je rekla da je njen sin u Nemačku došao pre 11 dana kao turista.

foto: Drustvene Mreže

Nestanak 20-godišnjeg Dimitrija Ivanovića je pre dva dana prijavljen policiji u Berlinu. Ova vest je uznemirila mnoge, a jedan od onih koji je odmah alarmirao javnost je Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

foto: Kurir tv

On se danas uključio u Puls Srbije Viberom.

Nestanak 13-godišnjeg Dimitrija, koji se dogodio u jednom hotelu u Berlinu, izazvao je veliku zabrinutost i paniku. Porodica dečaka je uznemirena i strahuje za njegovu sudbinu.

U proteklim mesecima intenzivno se radilo na implementaciji sistema Amber Alert u Srbiji, kako bi se efikasnije reagovalo na slučajeve nestanka dece i pomoglo porodicama u potrazi za svojim najmilijima.

foto: Kurir tv

Ovaj sistem će omogućiti brzu i efikasnu alarmiranje javnosti u slučaju nestanka deteta.

Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić", koja se bavi podrškom porodicama nestale dece, izneo je ključne informacije o ovom važnom sistemu.

- Želim naglasiti da će se više raditi na prevenciji. To je nešto na čemu razgovaramo u proteklih meseci kad radimo implementiranje sistema i verujte mi da ćete i vi mediji mnogo više znati način kako treba da postupate, šta treba da objavljujete, da ne štetite same potrazi, isto kao i mi građani. I to će zaista doprineti, verujte, mnogo porodicama koje traže svoje najmilije - istakao je Jurić.

Implementacija sistema Amber Alert ide prema planu, a očekuje se da zaživi do 1. novembra.

- Prva faza će uključivati alarmiranje medija i mobilnih operatera o nestanku deteta, koji će biti obavezni da prekidaju programe i redovno objavljuju informacije o nestanku. Takođe, aerodrom Nikola Tesla će takođe imati informacije o nestancima na svojim LED ekranima na graničnim prelazima.

04:48 IGOR JURIĆ

Druga faza će uključiti i autoputeve, tržne centre, elektronske bilborde, benzinske pumpe i druge lokacije sa velikom frekvencijom ljudi, što će omogućiti da se cela Srbija istovremeno obavesti o nestanku jednog deteta. Ovo će doprineti bržem reagovanju građana i institucija, kao i efikasnijem pronalasku nestale dece - rekao je Jurić i dodao:

- Ovo se pokazalo izuzetno dobro u zemljama gde sistem već postoji. Izuzetno je efikasno i siguran sam da će tako biti i u našoj zemlji - naglasio je Jurić.

U protekloj 2022. godini, prijavljeno je 1523 nestanka maloletne dece, a pronađeno je 1518. Nažalost, za još petoro dece još uvek nije bilo informacija. Uvođenje javnog registra nestalih lica olakšaće praćenje i informisanje o nestancima, što će biti transparentnije i efikasnije.

01:30 Igor Jurić za Kurir TV otkrio: Ovo se pokazalo izuzetno u zemljama gde VEĆ POSTOJI!

- Nadam se da će ovaj sistem zaživeti u našoj zemlji i doprineti bržem i efikasnijem pronalasku nestale dece. Uvek ćemo biti spremni da pomognemo u teškim trenucima i situacijama, jer se, nažalost, nestanci dešavaju i danas i u budućnosti - zaključio je Jurić.

Uz sistem Amber Alert, Srbija će biti još jedan korak bliže u zaštiti svoje dece i podršci porodicama u teškim trenucima potrage za nestalim najmilijima.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.