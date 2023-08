KONJ DANIMA BIO VEZAN NA AUTOBUSKOJ STANICI U NIŠU! Nađen sasvim IZNEMOGAO, a njegovo stanje na skali od 1 do 10 ocenjeno sa 2

Najnoviji primer zanemarivanja životinje podigao je Niš na noge. Konj sa zapregom, koji je danima bio vezan u blizini glavne autobuske stanice, prebačen je u Zoo Planet na lečenje.

Nešto više o ovoj temi saznala je dopisnica Kurira Kristina Krstić iz Niša u razgovoru sa Dušanom Stojanovićem iz Zoo Planeta gde je konj zbrinut.

02:23 KONJ DANIMA BIO VEZAN NA AUTOBUSKOJ STANICI U NIŠU! Nađen u stanju iznemoglosti, njegovo stanje na skali od 1 do 10 ocenjeno sa 2

- Konj je još uvek u lošem stanju, a ono što je dobro jeste da ima volju da uzima hranu i vodu, ali ne smemo ni u tome preterivati jer može doći do poremećaja u digestivnom traktu. Polako ulazimo u proces oporavka životinje. Juče smo imali tri nezavisna veterinara i po njihovoj proceni stanje kondicije i konstitucije životinje na skali od 1 do 10 ocenjeno je ocenom 2. Njegovo opšte stanje je zaista teško i potreban je dug proces oporavka kako bi on mogao da se normalno kreće i hrani - rekao je Stojanović i dodao:

- Prthodne dve godine dobijamo prijave da se ovaj konj nalazi u lošem stanju i na neadekvatnim mestima zbog čega se već duže vreme nalazi u stanju iznemoglosti. Više puta smo to prijavljivali, ali konj nije nažalost oduzet vlasniku jer nisu utvrđeni elementi zlostavljanja.

Kurir.rs

