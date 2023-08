"OČEKUJTE OPŠTI HAOS NAREDNIH GODINA!" Đukanović upozorio: Koristiće VAŠ LIK U PRAVLJENJU REALISTIČNIH VIDEA u zlonamerne svrhe

U eri mnogobrojnih filtera i aplikacija za uređivanje fotografija, teško je razaznati šta je stvarno, a šta ne, posebno na društvenim mrežama. Novi biznis model pojedinci su pronašli u veštačkoj inteligenciji, stvarajući svet oskudno obučenih influenserki koje varaju muškarce za novac.

Jedan takav primer je Andrea, smeđokosa lepotica s preko 30.000 pratilaca na Tviteru, koji komentarišu njene fotografije. Na njenom nalogu nalazi se i broj njenog PayPal računa, a u biografiji nudi privatne slike za pretplatnike na Patreonu. Međutim, postoji jedan problem - Andrea ne postoji, i za njen identitet zaslužna je veštačka inteligencija.

U emisiji Puls Srbije gostovao je ekonomista i pisac Vladimir Đukanović, koji je upozorio na izazove koje donosi veštačka inteligencija.

On je naglasio da trenutno nije moguće pouzdano verovati bilo čemu na internetu dok se regulativa ne sredi na globalnom nivou, a jasni zakoni ne uvedu kako bi se regulisala ova oblast.

- Za sada nikome ne treba verovati dok se regulativa ne sredi na globalnom nivou i dok ne budemo imali jasne zakone koji će regulisati tu oblast. Zato očekujte haos u narednih nekoliko godina. To je tzv. dip fejk - uzimanje slika i videa ljudi koji postoje ili ne postoje i onda ih prikazivati u nekim realističnim normalnim situacijama koje nekada mogu da budu nezlonamerne i to je okej. Ali tek kreće haos sa zlonamernim upotrebama dip fejka. To znači da neko uzme vaš lik i da napravi neki video koji niko neće moći da razluči da li je video pravi ili ne. Postoje visoko tehnološki načini da se to razluči, ali je pitanje da li će to biti dostupno nama. Tako da možemo očekivati na političkom i društvenom nivou haos - rekao je Đukanović.

- Za sada i dalje možete videti neku minimalnu razliku i prepoznati jer izgledaju plastično. Ali za 2 do 3 godine će to izgledati jako prirodno - dodao je Đukanović.

